İstanbul'da sürücünün unuttuğu el frenini indiren 13 yaşındaki çocuk o anları anlattı Öğrenciye çarpan sürücü, el frenini çekmeyi unutunca otomobil kaymaya başladı. Durumu fark eden 13 yaşındaki çocuk, kayan araca atlayıp el frenini çekerek muhtemel bir faciayı önledi. "Vatandaşlık görevimi yaptım" dedi.

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DHA

Dün İstanbul'un Sultangazi ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.

Öğle saatlerinde okul çıkışı bir grup arkadaş markete girmek istedi.

13 yaş grubu öğrenciler, yürürken seyir halindeki bir otomobil küçük çocuğa çarptı.

Durumu fark eden sürücü, otomobilden indiği sırada el frenini çekmeyi unuttu.

Sürücünün unuttuğu el frenini çekti

Otomobil hareket ederken, olay yerinde bulunan 13 yaşındaki Muhammet Yusuf Gürkan, otomobilin kapısını açıp otomobile bindi, el frenini çekerek olası bir kazayı önledi.

Gürkan olay anında yaşananları anlattı.

"Vatandaşlık görevimi yaptım ve durdurdum"

Olası bir kazayı önleyen Gürkan olay anını anlattı.

Gürkan, "Biz okuldan geliyorduk, markete girdik. Marketten çıktık, karşıya geçerken bir araba geldi ve arkadaşıma çarptı. Arkadaşım yere düştü. Bacağı zaten önceden ameliyatlıymış. Araba geri geri gidiyordu, ben arabaya bindim ve durdurdum. Araba gidiyordu, içine baktım 'belki insan vardır, o durdurur' dedim. Ama içinde kimse yoktu, ben vatandaşlık görevimi yaptım ve durdurdum. Arabanın arkasında insanlar vardı, çarpar diye durdurdum. Sonra arkadaşımı ambulans geldi aldı." dedi.

"Çok şükür ondan dolayı başka bir kaza meydana gelmedi"

Muhammed'in babası Alaattin Gürkan ise, "Oğlum sabah 8'de okula gidiyor, 3 buçuk gibi geliyor. Eve geldi, 'Baba böyle bir olayla karşılaştım. Marketin orada bir araba çocuğa çarptı, ben de aniden koşarak gittim. El frenini çektim ve arabayı durdurdum' dedi. Ben çok mutlu oldum, çok sevindim. Çok şükür ondan dolayı başka bir kaza meydana gelmedi. Görüntüleri izledim, çok sevindim." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)