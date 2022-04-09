Zeytinburnu'nda bir sürücünün, yol verme nedeniyle sürücüsüyle tartıştığı taksinin üzerine cipini sürdüğü anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da taksicilerin karıştığı trafik kavgalarına bir yenisi daha eklendi

Zeytinburnu'nda Beştelsiz Mahallesi'nde saat iddialara göre, cip sürücüsü ile taksici arasında yol verme tartışması yaşandı.

Taksinin üzerine sürüp çarptı

Tartışmanın ardından cip sürücüsü, yoluna devam etmek isteyen taksiye çarptı.

Kazanın ardından araçlarından inen sürücüler arasında kavga çıktı.

İstanbul'da sürücüsüyle tartıştığı taksiye çarptı VİDEO

O anlar kamerada

Birbirlerine küfür ve hakaretlerle saldıran sürücüleri çevredeki vatandaşlar ayırdı.

Bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.