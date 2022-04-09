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    İstanbul'da sürücüsüyle tartıştığı taksiye çarptı

    Zeytinburnu'nda bir sürücünün, yol verme nedeniyle sürücüsüyle tartıştığı taksinin üzerine cipini sürdüğü anlar kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 09.04.2022 - 11:48
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 13:12
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    İstanbul'da sürücüsüyle tartıştığı taksiye çarptı

    İstanbul'da taksicilerin karıştığı trafik kavgalarına bir yenisi daha eklendi

    Zeytinburnu'nda Beştelsiz Mahallesi'nde saat iddialara göre, cip sürücüsü ile taksici arasında yol verme tartışması yaşandı.

    Taksinin üzerine sürüp çarptı

    Tartışmanın ardından cip sürücüsü, yoluna devam etmek isteyen taksiye çarptı.

    Kazanın ardından araçlarından inen sürücüler arasında kavga çıktı.

    İstanbul'da sürücüsüyle tartıştığı taksiye çarptı VİDEO

    O anlar kamerada

    Birbirlerine küfür ve hakaretlerle saldıran sürücüleri çevredeki vatandaşlar ayırdı.

    Bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.

    İstanbul da sürücüsüyle tartıştığı taksiye çarptı #1

    İstanbul da sürücüsüyle tartıştığı taksiye çarptı #2


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