DHA

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde cins köpek hırsızların hedefi oldu.

24 Eylül Pazar saat 16.00 sıralarında yaşanan olayda Zeynep Çetin, sahibi olduğu kafenin mutfak bölümüne geçtiği sırada köpeği sokağa çıktı.

Bu sırada köpeği gören şüpheli bir kadın, tasmasından tutarak götürdü.

Kameralardan çalındığını gördü

Köpeğinin yokluğunu fark eden Çetin, iş yerinde ve çevrede köpeğini uzun süre aradı.

Çetin, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını kontrol edince köpeğinin tanımadığı bir kişi tarafından zorla götürüldüğünü gördü.

Köpeğinin çalındığını anlayan Zeynep Çetin, polis ekiplerine haber verdi.

24 saat içinde bulundu

Köpeği çalınan Çetin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, "Köpeğim görüntüdeki kadın tarafından götürüldü. Gören, duyan, kadını tanıyan herkesin bana ulaşmasını rica ediyorum." diyerek yardım istedi.

Olaydan yaklaşık 24 saat sonra Çekmeköy'de sokakta tasmalı, sahipsiz bir köpek bulan vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi.

Şüpheli aranıyor

Bulunan köpeğin, Zeynep Çetin'in çalınan köpeği olduğu anlaşıldı. Moca isimli köpek sahibine teslim edilirken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

"İyi niyetli olduğunu düşünmüyorum"

Zeynep Çetin şu ifadeleri kullandı:

Benim 1 yaşında Shih Tzu cinsi dişi köpeğimi kafe önünden çaldılar. Kamera görüntüleri de var, polise başvurdum. Karnı açtı, kimsenin elinden yemek de yemez. Gece ben olmadan uyumaz. Ne yapacağımı da bilmiyorum, elim ayağım titriyor. Şüpheli bir kadın zorla çekiştirerek götürüyor köpeğimi. Güvenlik kameralarında görülüyor, şikayetçiyim kendisinden. İyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Bebekliğinden beri elimle besliyordum. İnanın ilaçlarla ayakta duruyorum.