Petrol
98.17
-1.44%
Euro
18.4732
-0.32%
Dolar
17.9553
0.10%
Altın
1.032
0.01%
Borsa
2893
0.86%
Bitcoin
429.146
-2.87%
BTXN Coin
7.17
-1.91%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çok bulutlu 28 C

    İstanbul'da tabancayla oynarken arkadaş katili oldu

    Eve davet ettiği arkadaşlarına göstermek için babasının ruhsatlı tabancasını çıkaran Davut Kılınç, arkadaşının oynadığı silahın ateş alması ile hayatını kaybetti.
    • 12.08.2022 - 15:08
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 15:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da tabancayla oynarken arkadaş katili oldu

    İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi gece saatlerinde trajik bir olaya sahne oldu.

    Ailesi memleketlerine giden 20 yaşındaki Davut Kılınç, film izlemek için arkadaşlarını evine davet etti.

    Kılınç, film izledikleri sırada, müteahhitlik yapan babasına ait ruhsatlı tabancayı çıkararak arkadaşlarına gösterdi.

    Evde bulunan 3 arkadaşından biri, Davut Kılınç'ın elinden tabancayı alarak oynamaya başladı. Bu sırada silah ateş aldı. Kafasından vurulan Kılınç, kanlar içinde yere yığıldı.

    Hastanede hayatını kaybetti

    Komşular, silah sesini ve arkadaşlarının çığlıklarını duyarak olay yerine koştu. Bir komşu, ambulans gelene kadar Davut Kılınç'ın kafasına tampon yaptı. Kılınç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Polis, tabancayla oynarken Davut Kılınç'ın ölümüne neden olan 16 yaşındaki arkadaşını gözaltına aldı.

    "Aile içi kavga sandık"

    Bina sakinlerinden Yasemin Sezer, çıkan gürültüyü kavga sesi zannettiklerini belirterek "Önce bir gürültü, patırtı oldu. Korktuk, aile içi kavga diye. Polis ile ambulans gelince anladık bir vurulma olduğunu. İndik aşağıya, çocuk yerde yatıyordu. Başında da komşu bir kadın vardı. Başına havluyu koymuştu ama çocuk orada can çekişiyordu. Ambulans aldı, götürdü. Akşam bir haber alamadık ama sabah öğrendik ki ölmüş. Tam olarak ne olduğunu öğrenemedik ama arkadaş arasında olmuş diye duyduk" dedi.

    İstanbul da tabancayla oynarken arkadaş katili oldu #1

    İstanbul da tabancayla oynarken arkadaş katili oldu #2

    İstanbul da tabancayla oynarken arkadaş katili oldu #3

    İstanbul da tabancayla oynarken arkadaş katili oldu #4


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!
    Tesla

    Ünlü iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!

    Katlanabilir telefon Motorola Razr 2022 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri
    Teknoloji

    Katlanabilir telefon Motorola Razr 2022 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın işlem hacmi açıklandı
    Ekonomi

    Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın işlem hacmi açıklandı

    Görüş Bildir