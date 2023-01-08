İstanbul'da takip ettiği çocuğu taciz eden sapığa meydan dayağı

İstanbul'da takip ettiği çocuğu taciz eden sapığa meydan dayağı

17 yaşındaki H.A.T'yi takip ettikten sonra taciz ettiği iddia edilen 48 yaşındaki A.Y., çevredekiler tarafından darbedildikten sonra polise teslim edildi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde 48 yaşındaki A.Y., 17 yaşındaki H.A.T., 7 yaşındaki kardeşi ve annesi A.T.'yi takip etmeye başladı.

Şüpheli, yaklaşarak 17 yaşındaki H.A.T.'ye fiziksel tacizde bulundu.

H.A.T.'nin çığlık atması üzerine yoldan geçen otomobil ve motosiklet sürücüsü şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Sürücülerin kendisine doğru geldiğini gören şüpheli, kaçmaya başladı.

Yakalayıp dövdüler

Çevredekilerin de katılımıyla yakalanan A.Y., yere yatırılıp darbedildi. A.Y., aldığı tekme ve yumruklarla yaralandı. Şüpheli polis ekiplerine teslim edildi.

Tutuklandı

Taciz edilen genç kız ve annesi şüpheliden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheli A.Y., adliyeye sevk edildi. A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Bir daha yapmayacağım"

Çevredekiler tarafından darbedilen A.Y., "Bir daha yapmayacağım, erkek sözü bir daha yapmayacağım" dedi.

"Buralarda görmedik, tanımıyoruz"

Şüpheliyi yakalayanlardan Salih Özdemir, "Kadınların çığlığını duyduk, geldik ve yakaladık. İş yerimiz burası olduğu için müdahale ettik. Daha önce buralarda görmedik, tanımıyoruz" diye konuştu.





















