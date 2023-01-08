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    İstanbul'da takip ettiği çocuğu taciz eden sapığa meydan dayağı

    17 yaşındaki H.A.T'yi takip ettikten sonra taciz ettiği iddia edilen 48 yaşındaki A.Y., çevredekiler tarafından darbedildikten sonra polise teslim edildi.
    • 08.01.2023 - 09:54
    • Güncelleme : 08.01.2023 - 10:10
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    İstanbul'da takip ettiği çocuğu taciz eden sapığa meydan dayağı

    İstanbul'un Fatih ilçesinde 48 yaşındaki A.Y., 17 yaşındaki H.A.T., 7 yaşındaki kardeşi ve annesi A.T.'yi takip etmeye başladı.

    Şüpheli, yaklaşarak 17 yaşındaki H.A.T.'ye fiziksel tacizde bulundu.

    H.A.T.'nin  çığlık atması üzerine yoldan geçen otomobil ve motosiklet sürücüsü şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

    Sürücülerin kendisine doğru geldiğini gören şüpheli, kaçmaya başladı.

    İstanbul da takip ettiği çocuğu taciz eden sapığa meydan dayağı #1

    Yakalayıp dövdüler

    Çevredekilerin de katılımıyla yakalanan A.Y., yere yatırılıp darbedildi. A.Y., aldığı tekme ve yumruklarla yaralandı. Şüpheli polis ekiplerine teslim edildi.

    İstanbul da takip ettiği çocuğu taciz eden sapığa meydan dayağı #2

    Tutuklandı

    Taciz edilen genç kız ve annesi şüpheliden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheli A.Y., adliyeye sevk edildi. A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    İstanbul da takip ettiği çocuğu taciz eden sapığa meydan dayağı #3

    "Bir daha yapmayacağım"

    Çevredekiler tarafından darbedilen A.Y., "Bir daha yapmayacağım, erkek sözü bir daha yapmayacağım" dedi.

    "Buralarda görmedik, tanımıyoruz"

    Şüpheliyi yakalayanlardan Salih Özdemir, "Kadınların çığlığını duyduk, geldik ve yakaladık. İş yerimiz burası olduğu için müdahale ettik. Daha önce buralarda görmedik, tanımıyoruz" diye konuştu.

    İstanbul da takip ettiği çocuğu taciz eden sapığa meydan dayağı #4

    İstanbul da takip ettiği çocuğu taciz eden sapığa meydan dayağı #5

    İstanbul da takip ettiği çocuğu taciz eden sapığa meydan dayağı #6

    İstanbul da takip ettiği çocuğu taciz eden sapığa meydan dayağı #7

    İstanbul da takip ettiği çocuğu taciz eden sapığa meydan dayağı #8

    İstanbul da takip ettiği çocuğu taciz eden sapığa meydan dayağı #9


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