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İstanbul'da takip ettiği eski sevgilisinin aracına çarpıp kadını darbetti

İstanbul'da takip ettiği eski sevgilisinin aracına çarpıp kadını darbetti Sultangazi'de takip ettiği eski sevgilisini aracıyla sokakta sıkıştıran şüpheli, araca arkadan çarptıktan sonra inip kadını darbetti. Genç kadının çığlıkları üzerine olay yerine gelen mahalleliyi gören şüpheli olay yerinden kaçtı.