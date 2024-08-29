Son zamanlarda artış gösteren kadın şiddeti vakalarına bir yenisi daha eklendi.
Bu kez adres İstanbul...
Sultangazi'de saplantılı bir şahıs, eski sevgilisinin bindiği taksinin peşine takılarak takip etmeye başladı.
ESKİ SEVGİLİSİNİN ARACINA ÇARPTI
Takip edildiğini fark eden genç kadın, sokak aralarına girerek izini kaybettirmeye çalıştı.
Ancak, bir sokakta önündeki aracın durması üzerine genç kadında, aracını durdurmak zorunda kaldı. Kendisini takip eden eski sevgilisi, aracıyla kadının aracına arkadan çarptı.
SOKAK ORTASINDA KADINA SALDIRDI
Kısa süre sonra ise, araçtan inen kişi önce eski sevgilisinin aracının ön sol kapısını açarak kırmaya çalıştı, daha sonra kadına saldırdı.
Bununla da yetinmeyen saldırgan, dirseği ile aracın arka camına vurarak kırdı. Şüpheli aracına tekrar binerek geri geri gittikten sonra yeniden genç kadının aracına çarptı.
MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERİNCE KAÇTI
Genç kadın ise, "yardım edin" diye bağırarak mahalle sakinlerinden yardım istedi. Mahallelinin tepkisi üzerine şüpheli aracıyla olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kadın, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
O ANLAR KAMERADA
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken o anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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