İstanbul'da taksi parasını ödemeyen yolcu, şoföre saldırdı Taksiyle evine giden yolcu, taksimetre ücretini ödemedi. Parayı almak için yolcunun peşinden giden şoför, uğradığı saldırı anlarını kaydetti.

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ensonhaber.com

İstanbul'da taksiyle evine giden yolcu, parasını ödemeyince ortalık karıştı.

Taksici tarafından söylediği adrese getirilen yolcu, parayı ödemeden araçtan indi.

Bunun üzerine yolcunun ardından aracından inen şoför, kadından ücreti ödemesini istedi.

Taksi ücretini ödemedi

Taksici, "Bunu yayınlayacağım. Ücretimi vermiyorsun. Taksimetreyi öder misin?" ifadelerini kullandı.

Şoförün taleplerini görmezden gelen yolcu ise video kaydının durdurulması ve silinmesi halinde parayı vereceğini söyledi.

Şoförü küfürlerle hedef aldı

Şoföre saldıran yolcu, ücreti ödememek için direndi. Vatandaşlar da olay yerinde toplandı. Yolcu, taksiciye ağır küfürler etmeye başladı.

'Beni dövüyor' suçlaması

Taksici, "Her şeyi çekiyorum. Senden şikayetçi olacağım." karşılığını verdi.

Söz konusu yolcunun, görüntülerin devamında taksiciyi "Beni dövüyor." ifadesiyle suçlamaya çalıştığı da görüldü.