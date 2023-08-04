İstanbul’da taksi plakası almak isterken dolandırıldı, suçluları yakalattı Taksi plakası almak isterken dolandırılan 54 yaşındaki adam, yılmadı, suçluları bankada yakalattı. 2 dolandırıcı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DHA

İstanbul'da yaşayan 54 yaşındaki Kemal G. internet gördüğü taksi plakası ilanındaki telefon numarasını arayarak satıcı olduğu iddia edilen kişilerle iletişime geçti.

Taraflar noterde satış için anlaştı.

8 Haziran'da noterde bir araya gelen taraflar, satış yaparak ayrıldı.

Belgeler sahte çıktı

Noterde şüphelilere elden 100 bin euro teslim eden Kemal G., elindeki belgelerle taksi plakası işlemleri için İBB'ye gitti.

Belgelerin sahte olduğunu öğrenen Kemal G. şüpheli 4 kişi hakkında 15 Haziran'da Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

İletişimi kesmedi

Kemal G., 1 ay sonra ödeme sözü verdiği 100 bin euro için şüphelilerle iletişimini devam ettirdi.

Taksi plakasının kalan ücreti 100 bin euroyu 4 Temmuz'da ödeyeceğini söyleyen Kemal G., sözleşme yaptığı şüphelilerle bu kez bankada buluştu.

Bankada polise yakalattı

Bankaya 4 şüpheliden Mustafa Ç. ile kendini Oğuzhan B. adıyla tanıtan Kaan K. geldi.

Kemal G., 100 bin euroyu bankaya gelen 2 şüpheliden biri olan Mustafa Ç.'ye teslim etti.

Paraları saymaya başlayan Mustafa Ç. ve Kaan K., durumdan haberdar olan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İkisi de tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Diğer 2 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

"Kamusal mecralarda da bağlantıları olduğu kanaatindeyiz"

Olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü belirten Kemal G.’nin avukatı Birsen Baran Öter, “Biz bu suçun 3-4 kişiyle değil onlarca kişiyle hiyerarşik bir örgüt kapsamında işlendiğini düşünüyoruz. Kamusal mecralarda da bağlantıları olduğu kanaatindeyiz. Bu konuyla alakalı da suç duyurusunda bulundu.” dedi.