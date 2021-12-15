İstanbul'da taksi şoförü müşterinin telefonunu çaldı

Yolcunun koltukta unuttuğu telefonu çalan taksici önce araç kamerasına, sonra polise yakalandı. Taksicinin şoför kartı iptal edildi.

İstanbul'un Şişli ilçesi Gülbahar Mahallesi'nde oturan Filistinli A.M.A.G isimli şahıs, beraberindeki kişilerle Kağıthane Nurtepe'den taksiye bindi.

Ön koltukta oturan A.M.A.G., saat 23.43'te Zincirlidere Caddesi'ne geldiğinde yanındakilerle birlikte taksiden indi. A.M.A.G. taksiden indikten bir süre sonra telefonu araçta unuttuğunu fark etti.

Taksiciye ulaşamayan A.M.A.G., Kuştepe Polis Merkezi Amirliğine giderek ifade verdi.

MÜŞTERİNİN TELEFONUNU TAKSİCİ ÇALDI

Şişli polisi, vakit kaybetmeden A.M.A.G.'ın telefonunu bulmak için çalışma başlattı. Filistinli'nin bindiği taksiyi kullanan kişinin S.A. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Emniyete götürülerek ifadesi alınan S.A., müşterileri bıraktıktan sonra çalışmaya devam ettiğini ve aracında herhangi bir telefon görmediğini, bulan veya alan olmuş ise de bilmediğini söyledi.

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ARAÇ İÇİ KAMERA GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Sürücünün ifadesinin alınmasının ardından Şişli polisi, çalışmalarına devam etti. Takside bulunan araç kamerası görüntülerini inceleyen polis, A.M.A.G.'nin telefonunu koltukta unutarak araçtan indiğini, bir süre sonra taksi şoförünün cep telefonunu görüp aldığını, bir müddet telefonu incelediğini ve sonrasında ise araç kullanmaya devam ettiğini tespit etti.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine S.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.İfadesi yeniden alınan S.A. bu kez, aracının ön sağ yolcu koltuğun üzerinde kime ait olduğunu bilmediği bir telefon bulduğunu, içerisinde sim kart bulunmadığını ve evde çocukları oyun oynadığı için telefonu sıfırladığını, telefonu da kendi rızasıyla polis merkezine teslim ettiğini söyledi.

Ancak polisin incelemesinde S.A.'nın teslim ettiği telefonun Filistinli A.M.A.G.'ye ait olmadığı, şahsın telefonları değiştirdiği belirlendi.

















