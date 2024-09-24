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İstanbul'da taksi şoförü müşterisiyle tekme tokat kavga etti

İstanbul'da taksi şoförü müşterisiyle tekme tokat kavga etti Başakşehir'de taksi şoförü ve müşterisi arasında çıkan tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.