İHA
İstanbul'da hareketli dakikalar...
Başakşehir ilçesinde, Kayabaşı Mahallesi'ne müşteri getiren bir taksici, henüz bilinmeyen bir nedenle müşterisi ile tartışmaya başladı.
TEKME TOKAT KAVGA ETTİLER
Çıkan tartışma kısa süre sonra yerini kavgaya bıraktı.
Şahıslar araçtan inerek birbirine tekme, tokat ve yumruklarla saldırdı.
YARDIM ÇIĞLIKLARI ATTI
Görüntülerde, şahısların birbirine saldırdığı görülürken “Polis çağırın, yardım edin” diye bağırdığı duyuldu.
O ANLAR KAMERADA
Saldırı anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış