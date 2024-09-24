İHA

İstanbul'da hareketli dakikalar...

Başakşehir ilçesinde, Kayabaşı Mahallesi'ne müşteri getiren bir taksici, henüz bilinmeyen bir nedenle müşterisi ile tartışmaya başladı.

TEKME TOKAT KAVGA ETTİLER

Çıkan tartışma kısa süre sonra yerini kavgaya bıraktı.

Şahıslar araçtan inerek birbirine tekme, tokat ve yumruklarla saldırdı.

YARDIM ÇIĞLIKLARI ATTI

Görüntülerde, şahısların birbirine saldırdığı görülürken “Polis çağırın, yardım edin” diye bağırdığı duyuldu.

O ANLAR KAMERADA

anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Editör