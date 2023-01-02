50 liralık yola 100 lira isteyen taksi şoförü, yolcular tarafından görüntülendiğini anlayınca taksimetreyi açıp yoluna devam etti.

İstanbul’da yolcu seçen, taksimetre açmayan, kısa mesafe gitmeyen taksi şoförleri nedeniyle sık sık yaşanan mağduriyetlere bir yenisi daha eklendi.

Yılbaşı gecesinde arkadaşı ile Taksim’de dolaştıktan sonra eve gitme üzere Galata Kulesi Yüksek Kaldırım Caddesi'nden taksiye binen Metin Oktay Çoban ve arkadaşı, şoföre adres söyledi.

2 katı ücreti istedi

Yolculardan mesafe için 100 lira ücret isteyen taksi şoförü, kabul etmezlerse başka bir taksiye binmelerini söyledi.

DHA’nın haberine göre; Çoban ve arkadaşı, söz konusu adrese her zaman taksi ile gittiklerini ve 50 lira ödediklerini söyleseler de taksi şoförü, dediğinden geri adım atmadı.

Çoban ve arkadaşı, çareyi şoförü görüntülemekte buldu.

İstanbul’da taksi şoförü, taksimetreyi görüntülendiğini anlayınca açtı VİDEO



Görüntülenince taksimetreyi açtı

Görüntülendiğini anlatan şoför, “İyi yaptınız, çok güzel yaptınız, yapacak bir şey yok o zaman.” diyerek taksimetreyi açtı.

Yolcuların aldıkları cep telefonu kaydında, İstanbul'da taksilere cep telefonu ile görüntü ve ses kaydı almadan binemediklerini söyledikleri anlar da yer aldı.

Taksimetre tarifesi üzerinden götürdü

Bu anlardan sonra taksi şoförünün, yolcuları taksimetre tarifesi üzerinden götürdüğü öğrenildi.