Petrol
86
3.04%
Euro
20.0181
-0.05%
Dolar
18.7197
0.10%
Altın
1.098
0.16%
Borsa
5635
2.28%
Bitcoin
318.784
1.20%
BTXN Coin
6.13
-3.76%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    İstanbul’da taksi şoförü, taksimetreyi görüntülendiğini anlayınca açtı

    50 liralık yola 100 lira isteyen taksi şoförü, yolcular tarafından görüntülendiğini anlayınca taksimetreyi açıp yoluna devam etti.
    • 02.01.2023 - 11:44
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 11:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul’da taksi şoförü, taksimetreyi görüntülendiğini anlayınca açtı

    İstanbul’da yolcu seçen, taksimetre açmayan, kısa mesafe gitmeyen taksi şoförleri nedeniyle sık sık yaşanan mağduriyetlere bir yenisi daha eklendi.

    Yılbaşı gecesinde arkadaşı ile Taksim’de dolaştıktan sonra eve gitme üzere Galata Kulesi Yüksek Kaldırım Caddesi'nden taksiye binen Metin Oktay Çoban ve arkadaşı, şoföre adres söyledi.

    2 katı ücreti istedi

    Yolculardan mesafe için 100 lira ücret isteyen taksi şoförü, kabul etmezlerse başka bir taksiye binmelerini söyledi.

    DHA’nın haberine göre; Çoban ve arkadaşı, söz konusu adrese her zaman taksi ile gittiklerini ve 50 lira ödediklerini söyleseler de taksi şoförü, dediğinden geri adım atmadı.

    Çoban ve arkadaşı, çareyi şoförü görüntülemekte buldu.

    İstanbul’da taksi şoförü, taksimetreyi görüntülendiğini anlayınca açtı VİDEO

    Görüntülenince taksimetreyi açtı

    Görüntülendiğini anlatan şoför, “İyi yaptınız, çok güzel yaptınız, yapacak bir şey yok o zaman.” diyerek taksimetreyi açtı.

    Yolcuların aldıkları cep telefonu kaydında, İstanbul'da taksilere cep telefonu ile görüntü ve ses kaydı almadan binemediklerini söyledikleri anlar da yer aldı.

    Taksimetre tarifesi üzerinden götürdü

    Bu anlardan sonra taksi şoförünün, yolcuları taksimetre tarifesi üzerinden götürdüğü öğrenildi.

    İstanbul’da taksi şoförü, taksimetreyi görüntülendiğini anlayınca açtı #1

    İstanbul’da taksi şoförü, taksimetreyi görüntülendiğini anlayınca açtı #2

    İstanbul’da taksi şoförü, taksimetreyi görüntülendiğini anlayınca açtı #3


    Dua Lipa'nın yılbaşı elbisesi
    Magazin

    Dua Lipa'nın yılbaşı elbisesi

    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!
    Advertorial

    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!

    Antalya'da eşinin mezarını türbeye çevirip kaçak elektrik bağlattı
    Yaşam

    Antalya'da eşinin mezarını türbeye çevirip kaçak elektrik bağlattı

    Görüş Bildir