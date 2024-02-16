DHA
İstanbul'da akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.
Taksici ve otobüs şoförünün gerginliği trafiği durdurdu.
Ataşehir ilçesinde, akşam saatlerinde seyir halinde olan taksici ve İETT şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Taksici otobüs şoförüne saldırmaya çalıştı
Tartışma kısa sürede hararetlenerek kavgaya dönüştü.
Taksici aracından inerek otobüs şoförüne saldırmaya çalıştı.
O anlar kameraya yansıdı
Çevredeki diğer sürücüler kavgayı güçlükle ayırırken o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Otobüs şoförünün olay yerinden ayrılmasıyla kavga sona erdi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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