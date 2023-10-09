İstanbul'da taksici, aracına aldığı kadın yolcuları yarı yolda indirdi! 'Paramızla rezil oluyoruz' Kağıthane'de hastaneye gitmek için taksiye binen müşteriler, bir süre sonra taksici tarafından yarı yolda indirilmek istendi. Kadınlar araçta tartışma yaşadıktan sonra gidecekleri yere varmadan indirildi. O anlar ise kaydedildi.

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İHA

Taksici sorunu günden güne büyüyor.

Cezalara aldırış etmeyenler çeşitli nedenlerle müşterileri mağdur etmeye devam ediyor.

Kimileri yolcu ayırt ediyor, kimileri taksimetre oyunu yapıyor.

Bunun bir örneği de İstanbul'da yaşandı. Geçtiğimiz gün Kağıthane Seyrantepe Mahallesi’nde Duygu Çınar ve arkadaşı, Seyrantepe Hamidiye Etfal ve Araştırma Hastanesi’ne gitmek üzere taksiye bindi.

Yarı yolda indirmek istedi

Hastaneye gidildiği esnada taksi sürücüsü bir anda hastane acilinin önüne kadar gidemeyeceğini söylemeye başlayarak müşterileri yarı yolda indirmek istedi.

Bunun üzerine müşteriler ve taksi sürücüsü arasında tartışma çıktı.

"Bilseydim sizi almazdım"

İstedikleri yere kadar gitmenin en büyük hakları olduğunu söyleyen müşterilere pişkin taksici, “Bilseydim sizi almazdım. Ben sizden aldığım parayı dolana dolana yakacağım. Yol kapalı diyorum size anlamıyor musunuz.” diye tepki verdi.

Tartışma kamerada

Yaşanan tartışmanın büyümesiyle müşteriler, istedikleri yere varamadan taksiden inmek zorunda kaldı.

O anları müşterilerden birisi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

"Paramızla rezil oluyoruz"

İstedikleri yere kadar gitmenin en doğal hakları olduğunu savunan Duygu Çınar, “Biz Sanayi Mahallesi’nden taksiye bindik. Seyrantepe Hamidiye Etfal ve Araştırma Hastanesi’ne gitmek istediğimizi söyledik. Ardından Seyrantepe’ye geldiğimizde bizi yolun kenarında indirmek istedi. Bize acilin önüne kadar götüremeyeceğini söyledi. Baştan söyleseydiniz sizi götürmezdim gibi ifadeler kullandı. O bize mesafe söyleyemez. Götürmesi gerekiyor. Bize hakaretlerde bulundu. Paramızla rezil oluyoruz. Diğer taksici kardeşlerimize de hakaretlerde bulundu. Bu taksiciyi kınıyorum.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)