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    İstanbul'da taksici bayram harçlığı istedi

    İstanbul'da taksici bayram harçlığı istedi

    Esenyurt'ta taksiye binen 5 kadın, yolculuk bitiminde taksicinin fark ettirmeden aldığı 10 TL'lik bayram harçlığıyla şaşkına döndü. Taraflar arasında çıkan tartışma ise kameraya yansıdı.
    • 06.05.2022 - 11:12
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 12:34
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    Taksiciler her geçen gün farklı bir olayla karşımıza çıkarken, Esenyurt'ya yaşanan olay pes dedirtti.

    Taksiye binen 5 kadın, yolculuklarının bittiği esnada taksicinin 'Bayram harçlığı' şokuyla karşılaştı.

    Bayram harçlığı şoku

    İHA'nın aktarımına göre, taksiye 4 kişiden fazla kişinin alınmadığını, fakat bir iyilik yaparak 5 kadını arabaya kabul ettiğini söyleyen taksici, bayram harçlığı istedi.

    Farkında olmadan harçlık verdiler

    Duydukları cümleler karşısında şaşkına dönen genç kadınlar, farkında olmadan taksimetre ücretinin üzerine eklenen 10 TL'yi de ödedi.

    İstanbul'da taksici bayram harçlığı istedi ViDEO

    İstanbul da taksici bayram harçlığı istedi #1

    "Hakkım helal olmasın"

    Paralarını geri alamayan kadınlardan biri "Hakkım helal olmasın, bu rüşvete girer.” diyerek tepki gösterdi.

    O anlar kamerada

    Yaşanan tartışmaların ardından şoför olay yerinden uzaklaşırken, yaşanan o tartışma anları yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.


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