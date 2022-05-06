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- İstanbul'da taksici bayram harçlığı istedi
İstanbul'da taksici bayram harçlığı istedi
- 06.05.2022 - 11:12
- Güncelleme : 06.05.2022 - 12:34
Taksiciler her geçen gün farklı bir olayla karşımıza çıkarken, Esenyurt'ya yaşanan olay pes dedirtti.
Taksiye binen 5 kadın, yolculuklarının bittiği esnada taksicinin 'Bayram harçlığı' şokuyla karşılaştı.
Bayram harçlığı şoku
İHA'nın aktarımına göre, taksiye 4 kişiden fazla kişinin alınmadığını, fakat bir iyilik yaparak 5 kadını arabaya kabul ettiğini söyleyen taksici, bayram harçlığı istedi.
Farkında olmadan harçlık verdiler
Duydukları cümleler karşısında şaşkına dönen genç kadınlar, farkında olmadan taksimetre ücretinin üzerine eklenen 10 TL'yi de ödedi.
İstanbul'da taksici bayram harçlığı istedi ViDEO
"Hakkım helal olmasın"
Paralarını geri alamayan kadınlardan biri "Hakkım helal olmasın, bu rüşvete girer.” diyerek tepki gösterdi.
O anlar kamerada
Yaşanan tartışmaların ardından şoför olay yerinden uzaklaşırken, yaşanan o tartışma anları yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.