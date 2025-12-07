İstanbul'da taksici evinin önünde bıçaklanarak hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Zeytinburnu Telsiz Mahallesi 84/C Sokak’ta, sabah saatlerinde korkunç bir cinayet meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, taksicilik yapan Erhan Çiftçi, işten çıktıktan sonra evine doğru gittiği sırada daha önce aralarında husumet bulunduğu öne sürülen şüphelilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Çiftçi’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

BÖLGEDE İNCELEME YAPILDI

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Çiftçi’nin cenazesi, olay yerindeki çalışmaların ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

"GECE ÇALIŞMIŞTI, EVİNE GİTMİŞTİ"

Erhan Çiftçi'nin taksici arkadaşı Tayfun Sülük, "Burada çalışan efendi bir arkadaştı. Başına nasıl böyle bir şey geldi bilmiyoruz. Artık kim yaptıysa çözülecek. Gece çalışmıştı, evine gitmiş" dedi