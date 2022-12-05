İstanbul'da taksici, hava almak için arabanın camını açan kadına saldırdı

İstanbul'da Belarus uyruklu 29 yaşındaki genç bir kadın, camı açtığı için kendisini uyaran taksicinin önce hakaretlerine ardından da yumruklu saldırısına uğradı.

İstanbul'da geçtiğimiz salı günü saat 09.00 sıralarında E-5 karayolu Şişli Çağlayan mevkisi Ankara istikametinde Belarus uyruklu saç stilisti 29 yaşındaki Lenachka Belarusochka, sabah saatlerinde evine gitmek için kız arkadaşıyla birlikte 34 TGD 28 plakalı taksiye bindi.

Kadın, karayolunda seyrettiği esnada hava almak için camı indirmek istedi. Ancak iddiaya göre taksici, üşüdüğünü söyleyerek genç kadına camı kapatmasını ve açmamasını söyledi.

Bunun üzerine ikili arasında çıkan tartışma, kadınların karşılık vermesiyle kavgaya dönüştü.

Kadının görüntü aldığını görünce saldırdı

Kavga esnasında kadınlara yönelik, “Mikroplarla uğraşamam. Sarhoş, sarhoş benimle uğraşma sen sarhoşsun. Neyin peşindesin” diyen taksici, o esnada kadının görüntü aldığını görünce kayıt almaması için ona saldırdı.

Yaşananların ardından çığlık atan kadınlar, karayolunda taksiden indi. Olayla ilgili genç kadının şikayette bulunmadığı öğrenilirken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Taksici hava almak için camı açan kadına saldırdı

Avrupa Yakası’na geçmek istemeyince indirmek istedi

Öte yandan genç kadının, geçtiğimiz nisan ayında da Kağıthane’deki evine gitmek için Üsküdar’dan bindiği 34 TCL 45 plakalı taksinin sürücüsüyle arasında, sürücünün Avrupa Yakası’na geçmeyeceğini söylemesi yüzünden tartışma yaşadığı ortaya çıktı.

Sürücünün kadını araçtan indirmeye çalıştığı anlar ise kameralara yansıdı. Kadının bu olayla ilgili de şikayette bulunmadığı öğrenildi.