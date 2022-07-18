Taksi şoförünün fazla para isteyerek dolandırdığını iddia eden şüpheli Y.K., taksici Tuncay Matyalman'ı silahıyla vurdu. Yaşanan olayda taksici, yüzde 40 oranında görme yetisini kaybetti.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde taksi şoförü Tuncay Matyalman, Fikirtepe Mahallesi'nden aldığı müşterisini Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir AVM’ye bıraktı.

Daha sonrasında taksici, dönüşte kavşakta el kaldıran başka bir yolcuyu alarak Atatürk Caddesi'ne getirdi.

Taksici ile müşteri tartıştı

Tuncay Matyalman, indi bindi ücretinden dolayı kısa mesafe yolcusu Y.K.’dan 28 TL ücret talep etti. Taksi şoförünün fazla para isteyerek dolandırdığını iddia eden şüpheli Y.K. ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı.

Şüpheli silah çekti

Kısa sürede alevlenerek büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Şüpheli Y. K. yanında bulunan tabancasının kabzasıyla taksi şoförünün kafasına vurdu.

İstanbul'da taksici ile müşteri arasında kısa mesafe kavgası - VİDEO

Y. K., taksiciye 3 el ateş etti

Tabancayı gören taksi şoförü Tuncay Matyalman aracıyla kaçmaya çalışırken şüpheli Y. K., kaçan taksi şoförüne arkadan 3 el ateş etti.

Taksi şoförü yaralandı

Kurşunların hedefi olan taksici, boyun kısmından yaralandı. Şüpheli Y.K. ise hızla olay yerinden uzaklaştı.

Taksici yüzde 40 oranında görme yetisini kaybetti

Hastaneye kaldırılan taksi şoförü Matyalman, yaklaşık 2 hafta yoğun bakımda kaldı. Yüzde 40 oranında görme yetisini kaybeden taksi şoförünün gözlerinden ameliyat olacağı, işinin başına dönme süresinin 1 yıl süreceği öğrenildi.

"Kurşunlardan biri boynumdan girdi"

DHA'nın haberine göre; olayla ilgili konuşan Tuncay Matyalman, "Fikirtepe’den yolcumu alarak Ataşehirde bulunan bir AVM’ye bıraktım. Dönüşte kavşakta el kaldıran başka bir yolcuyu alarak yakında olan Atatürk Caddesine getirdim. Taksi metre 20 TL gösterdi.

İndi bindi ücretinden dolayı 28 TL ücret talep ettim. Kısa mesafe yolcusu duruma sinirlenerek onu dolandırdığımı zannetti. Belinden çıkardığını tabancanın kabzasıyla başıma vurdu.

Bana ateş açacağını düşünerek taksiyle kaçmaya çalıştım. Arkadan bana 3 el ateş açtı. Kurşunlardan biri boynumdan girdi. Ameliyat sonrası kurşun çıkarıldı. Yaklaşık 2 hafta yoğun bakımda kaldım.

Gözlerimden ameliyat olacağım. 2 aydır çalışmıyorum, tam anlamıyla sağlığıma kavuşmam 1 yıl sürecek. Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Şüpheli şahıs hala yakalanmadı, şahıs elini kolunu sallayarak geziyor." dedi.