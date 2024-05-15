İstanbul'da taksici meslektaşını öldürdü Bağcılar’da alacak verecek meselesi yüzünden taksi şoförü, meslektaşını vurarak öldürdü. Şüpheli şahıs sorgusunda, maktul şahıstan 450 bin TL karşılığında ticari taksi aldığı ve teslimatının sağlanmadığını söylediği öğrenildi.

İHA

İstanbul'da 11.05.2024 tarihi saat 00.50 sıralarında Bağcılar ilçesi Merkez Mahallesi'nde, aralarında alacak verecek meselesi olan taksi şoförlüğü yapan Gökhan Göktaş ve Furkan G. telefonla tartıştı.

Furkan G., daha sonra alkollü olarak Göktaş’ın yanına gelip silahla vurdu. Başından ve göğsünden vurulan Göktaş yere yığılırken, Furkan G. de olay yerinden ayrıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin olay yerinde yapıldığı Gökhan Göktaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli şahsı olayda kullandığı silahla yakalayarak gözaltına aldı.

Alacak verecek meselesi yüzünden kan aktı

Şahsa yönelik yapılan sorgulamada, 7-8 ay öncesinde maktul şahıstan 450 bin TL karşılığında ticari taksi aldığı ve ticari taksi teslimatını sağlamadığını söylediği öğrenildi.

“Kasten Öldürme” suçundan adliyeye sevk edilen Furkan G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)