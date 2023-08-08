İstanbul’da taksici sorunu: Mesafeyi beğenmeyip indirince olay çıktı Bir taksiye binen gazeteci baba ve 4 yaşındaki kızı, iddiaya göre gidilecek mesafeyi beğenmeyen taksici tarafından indirildi. O anları cep telefonu ile kaydeden gazeteci, taksici ile yanındakilerin saldırısına uğradığını öne sürdü.

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DHA

İstanbul’un taksi sorunu çözüleceği yerde giderek artıyor…

Hemen hemen her gün sıkıntı yaşatan sürücülerden biri bu kez Sarıyer’de ortaya çıktı.

Bir televizyon kanalında çalışan gazeteci Ünal Şenyuva, 4 yaşındaki kızı Roza ile Ayazağa'ya gitmek için Maslak İTÜ Ayazağa Yerleşkesi önünde dün 14.00 sıralarında taksiye bindi.

'Gideceğim yer bana ters'

Şenyuva, gideceği yerin konumunu taksiciye gösterince ummadığı bir tepkiyle karşılaştı.

İddiaya göre, gideceği yerin kendisine ters olduğunu söyleyen taksici, yolcuyla kızının taksiden inmesini istedi.

Ünal Şenyuva, taksiciyle bir süre tartıştıktan sonra kızıyla birlikte taksiden inmek zorunda kaldı.

Küfretti

Kızı kucağında taksiden inmek zorunda kalan Şenyuva, cep telefonuyla bir yandan aracın görüntüsünü kaydederken bir yandan da taksiciyle arasındaki tartışmayı anlatmaya başladı.

Bu sırada, taksiden inen şoför, Şenyuva'ya küfretti.

Tartışmayı gören bazı vatandaş ve taksiciler, Şenyuva ile taksicinin çevresinde toplandı.

Birkaç kişi saldırdı

Bu sırada, iddiaya göre taksiciyle birlikte birkaç kişi Ünal Şenyuva'ya saldırarak darbetti.

Çevredekilerin yardımıyla taksici ve yanındakilerin elinden kurtulan Şenyuva daha sonra bir başka taksiyle olay yerinden ayrıldı.

Taksici ile yaşadığı tartışma sırasında özellikle kızının korkup ağlamasına üzüldüğünü belirten Şenyuva, şöyle konuştu:

"'Ben götürmüyorum' dedi"

Kızımı annesine götürecektim. Taksiyi el kaldırarak durdurdum. Gayet de kibar bir şekilde 'Hoş geldiniz' dedi. Kızımla birlikte taksiye bindik. Ben gideceğimiz yerin konumunu açtım, konum 11 dakika gösteriyordu. Beyefendi konumu gördü 'Ben buraya gidemem' dedi. 'Neden gidemezsiniz, 11 dakika zaten' dedim. 'Bana çok ters' dedi. 'Ama siz durdunuz. Durduğunuz için götürmek zorundasınız. Eğer durmasaydınız, teğet geçseydiniz ben sizden bir hak iddia edemezdim. Durdunuz ve beni götürmek zorundasınız' dedim. 'Ben götürmüyorum' dedi.

"Taksinin etrafından döndüm, plakayı çektim"

'Bakın, kızım yanımda. Öğle saati çok sıcak, çocukla birlikte yürüyemiyorum ve işe geç kalıyorum. İşe gitmem gerekiyor. Ayrıca ben kızımı bıraktıktan sonra seninle birlikte geri dönerim, bir kaybın da olmaz' dedim. 'Ben götürmüyorum' dedi. Sesini yükseltmeye başladı. 'Sesini yükseltme, çocuğum korkuyor' dedim. Sesini yükselttikçe kızım ağlamaya başladı. Roza ağlayınca ben de hemen kucağıma aldım, indim ve dedim ki: 'Kardeşim ben gazeteciyim. Ben seni İBB'ye şikayet edeceğim.' 'Ne yaparsan yap' dedi. Taksinin etrafından döndüm, plakayı çektim.

"Küfredince çok sinirlendim"

Cep telefonuyla çekim yapmasının taksiciyi öfkelendirdiği belirten Şenyuva, şöyle devam etti:

Video çektiğimi görünce çıldırmaya başladı. O esnada bana küfretti. Ama kızım ağladığı için yine bir şey diyemedim. Daha sonra çevredekiler toplandı, bir hanımefendi geldi, 'Sakin olun' dedi. O sırada taksici inip benim üzerime yürümeye başladı. Bu sırada bir başka taksici 'Beyefendi ben sizi götürürüm' dedi. Diğer taksici de durmadan küfrediyor. Küfredince ben de çok sinirlendim. Kızım da ağlıyordu. O arada biz, birbirimize girmeye başladık. Bir baktım 4-5 kişi birden bana saldırmaya başladı. Onların taksici olup olmadığını, nereden çıktıklarını bilmiyorum bile. Bayağı bir kalabalık toplandı.

"Müdahale etmiyorsunuz bari çocuğu alın"

Bir hanımefendi çok yardımcı oldu; kızımı kucağına aldı. Ben okulun güvenlikçilerine seslendim: 'Müdahale etmiyorsunuz bari çocuğu alın, ben de kavgamı yapayım o zaman yani.' Daha sonra güvenlikçiler ile bana yardımcı olan taksici beyefendi, beni kampüsün içine soktular. Kızımı sakinleştirmeye çalıştılar. Bana saldıranlar hala dışarıdan 'Gelsene buraya' diye tehdit ediyorlardı. Onların sesini duydukça çocuğun da korkusu arttı. Kızımı sakinleştirdim, 'Oyun oynuyoruz, şakalaşıyoruz' diyerek. Ardından bana yardımcı olan beyefendi 'Ben onları gönderdim, gel seni götüreyim' dedi. Beni aldı götürdü, çocuğumu annesine bıraktım.

"İstanbul'da klasik taksici terörü"

Gazeteci, İstanbul'da birçok kişinin yaşadığı taksici sorununa kendisinin de maruz kaldığını ifade ederek “Yani İstanbul'da klasik taksici terörüne maruz kaldım. İstanbul'da yaşayan herkesin yaşadığını ben de yaşadım. Benim için tek problem kızım. Benim kızımın yaşadığı o korku, ona gelecekte Allah bilir neler yaşatacak? Bu gece rahat uyuyabilecek mi? Onun korkusu beni de etkiledi. Hiçbir zaman çocuğumun çığlıkları kulağımdan gitmeyecek. İstanbul'da yaşayan vatandaşların problemini ben de yaşadım. Maalesef bu sorun çözülmüyor.” şeklinde konuştu.