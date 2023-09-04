İstanbul'da taksici ve yabancı uyruklu kadınlar arasında kavga Megakent'te taksici ve yabancı uyruklu iki kadın arasında çıkan kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenirken tekmeler havada uçuştu.

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AA

İstanbullunun ulaşım sıkıntısı her geçen gün artıyor...

Bozulan İETT araçlarının yanı sıra bir diğer yandan da ulaşımda taksi sorunu yaşanıyor.

Yaşanan sorunlar vatandaşı canından bezdirirken taksiciler her geçen gün yeni bir olayla gündeme geliyor.

Beyoğlu ilçesinde Dolapdere'de, taksi şoförü Abdullah V. ile yabancı uyruklu Sabrine E. ve Oubl H. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Bunun ardından durumu gören bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca o anlar kaydedildi.

Kadın taksiciye tekme attı

Kaydedilen görüntülerde, kadınlardan birinin, taksicinin üzerine yürüyerek tekme attığı, taksicinin de kadınını uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor.

Taksiciler kavgaya girdi

Tartışmaya dahil olan diğer kadının da taksiciye çantasıyla birkaç defa vurduğu görülürken, kavgayı diğer taksiciler de ayırmaya çalıştı.

2 taraf birbirinden şikayetçi oldu

İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen taraflar, darp raporu aldıktan sonra Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliğine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.