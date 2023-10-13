İstanbul'da taksiciden müşteriye taciz: Bana sevgili bulun, araba emrinizde olur Esenyurt’ta aracına iki yabancı uyruklu müşteri alan taksicinin söyledikleri şaşkına çevirdi. Yolculara, “Sevgiliniz var mı? Bana da bir sevgili bulun. Araba emrinizde olur” diyen sürücü, kameralara yansıdı.

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İHA

Gün geçmiyor ki taksi şoförleri gündeme gelmesin.

Yolcu ayırt eden, taksimetre oyunu yapan sürücüler, cezalara rağmen kural ihlallerine devam ediyor.

Son olarak yaşanan bir olay alışılmışın dışında.

"Bana da bir sevgili bulun"

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan olay, görenleri şaşkına çevirdi.

Dün akşam saatlerinde yabancı uyruklu U.R. ve arkadaşı, alışveriş merkezine gitmek için taksiye bindi.

Kendilerine nereli olduklarını soran taksici bir süre sonra kadınlara, “Sevgiliniz var mı, bana da bir sevgili bulun. Araba sizin emrinizde olur”. dedi.

Numaralarını alamayınca küfür etti

Taksiciye sevgililerinin olduğunu söyleyen U.R., fazla yavaş sürdüğü için de hızlı gitmesini istedi.

Kadınlardan telefon numarasını isteyen taksicinin alamadığında ise küfür ettiği iddia edildi.

Para üstünü vermedi

AVM’ye geldiklerinde 85 TL ücret için 100 TL veren kadın, para üstünü de geri alamadı.

Yaşanan diyalog U.R.’nin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"Benimle sevgili olun"

Yaşadığı olay hakkında konuşan U.R. şu ifadeleri kullandı:

Esenyurt meydanda arkadaşım ile taksiye bindik. Alışveriş merkezine gidecektik. Taksici bize değişik şeyler söylemeye başladı. ‘Benimle sevgili olun. Bana sevgili bulun’ dedi. Biz de ‘Bizim sevgililerimiz var ve birimiz evliyiz. Öyle şeyler söyleme’ diye kendisini uyardık. İndikten sonra 15 TL para üstünü de vermedi ve telefon numaramızı vermediğimiz için küfür etti. İlk başta nereli olduğumuzu sordu. Yabancı olduğumuzu söylediğimizde ‘Benimle sevgili olun’ dedi. Yaşının fazla büyük olduğunu söyledik. Çok yavaş gidiyordu. Taksi ücreti 85 TL tuttu. 100 lira verdim ve 15 TL para üstü vermesi gerekirken vermedi. Esenyurt’ta böyle olaylar yaşıyoruz. Yolcu seçiyorlar ve kısa mesafe almıyorlar.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)