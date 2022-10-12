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    İstanbul'da taksiciden polise: Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz

    İstanbul'da ters yönden döndüğü için 196 lira ceza yiyen bir taksici ise polise, ‘Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz’ diyerek tepki gösterdi.
    • 12.10.2022 - 18:40
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 18:44
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    İstanbul'da taksiciden polise: Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz

    İstanbul Trafik Şube Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde ticari taksilere yönelik denetim yapıldı.

    Bu çerçevede, taksilerin yolcu kapasitesi, emniyet kemeri ve taksi şoförlerinin belgeleri tek tek kontrol edildi.

    Ekipler denetime çıktı

    Yapılan denetimlerde, telefonla konuşan bir sürücüye 427 lira, yol ortasında yolcu alıp indiren sürücüye 196 lira, trafik işaret ve levhalarına uymayan sürücüye 196 lira ceza kesildi.

    Ters yönden dönmeye çalışırken polis ekiplerine yakalanan 34 TAT 02 plakalı ticari taksi sürücüsü ise 196 lira ceza yazıldı.

    "Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz"

    Cezaya tepki gösteren sürücü, polis ekiplerine "Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

    Bir süre sonra hatasından dönen sürücü polisten özür diledi.

    İstanbul'da taksiciden polise: Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz VİDEO

    İstanbul da taksiciden polise: Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz #1

    İstanbul da taksiciden polise: Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz #2

    İstanbul da taksiciden polise: Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz #3

    İstanbul da taksiciden polise: Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz #4


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