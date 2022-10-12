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İstanbul'da taksiciden polise: Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz

İstanbul'da taksiciden polise: Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz

İstanbul'da ters yönden döndüğü için 196 lira ceza yiyen bir taksici ise polise, ‘Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz’ diyerek tepki gösterdi.