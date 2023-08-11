İstanbul'da taksicilere yönelik denetim Yerli ve yabancı turistin yoğun olduğu Eminönü'nde yapılan denetimde sivil trafik polisleri, taksimetre açmayan ve emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yazdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Polis ekipleri, yurt genelinde ticari taksilere yönelik denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor... Bu kapsamda kurallara uymayan sürücüler, ekiplerin uygulamalarına takılmaya devam ediyor. Son olarak İstanbul'un Eminönü bölgesinde ticari taksiler denetlendi. Uygulama noktası oluşturuldu İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri tarafından, yerli ve yabancı turistin yoğun olduğu bölgede uygulama noktası oluşturdu. Denetimde öncelik; yolcu ve turist seçen, taksimetre açmayan taksicilere verildi. Ceza yağdı Durdurulan şoförlerin kurallara uyup uymadığı kontrol edildi. Taksimetre açmayan ve emniyet kemeri takmadıkları tespit edilen şoförlere ceza yazıldı. Taksiciler farklı bahanelerle kendilerini savunsa da cezadan kaçamadı. Çalışma ruhsatları askıya alınıp trafikten geçici süre men edilen taksiler çekici ile emniyet otoparkına götürüldü.