İstanbul'da taksicilerin kavgası: Müşteriler araçtan panik halinde inerek uzaklaştı

İstanbullu'nun sarı taksi çilesi bitmek bilmiyor.
Neredeyse her gün bir sorunun meydana geldiği taksiler, hem sayılarının azlığı hem de sürücülerin davranışları nedeniyle vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.
Sarı taksilerle ilgili son örnek ise Beşiktaş'ta meydana geldi.
Taksiciler kapıştı: Yolcular panikle kaçıştı
Beşiktaş'ta akşam saatlerinde seyir halindeki taksi, park etmek için yol ortasında durdu.
Bu sırada arkadan gelen taksinin şoförü ise tepki gösterdi. Bir süre tartışan taksi şoförleri daha sonra araçlarından inerek kavga etti.
Bir şoförün diğerine kafa attığı anda, takside bulunan yolcular da panik halinde taksiden inerek olay yerini terk etti.
Çevredekiler müdahale etti
Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile kısa sürede son bulan kavganın ardından taksi şoförleri araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.
Kavga anı takside bulunan araç içi kamerası ve bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.