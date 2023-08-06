İstanbul'da taksicinin fazla ücret oyunu kamerada Beşiktaş ilçesinde gece saatlerinde aracında yolcu varken yabancı turisti de alan taksici, anlaşamayınca küfürler savurdu. Türk yolcular ise kendilerinden kişi başına ücret istenince araçtan indi.

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İHA

Türkiye genelinde taksi ve taksici sorunu her geçen gün büyüyor...

Yolcular tarafından sıkça kaydedilen görüntüler sosyal medya gündem olmaya devam ediyor.

Buna rağmen tepkiler ve cezalar caydırıcı olmuyor.

Aracına farklı yolcular aldı

Öyle ki İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yeni bir taksici oyunu yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde yaşanan olayda, bir taksici aracına 4 tane yolcu aldı.

Yabancı turiste hakaret etti

Yolcuların hepsini arkaya oturtan taksi sürücüsü, iskeleden bir yabancı turisti de araca bindirdi.

Turistin gideceği yer ve fiyat konusunda anlaşmazlık yaşayan taksi sürücüsü, turiste küfürler ettikten sonra araçtan kovdu.

Yolcu başına fiyat talebi

Yabancı turist şaşkınlık içinde araçtan inerken, taksici arkada bulunan Türk yolculardan da gidecekleri yerlere göre fahiş fiyatlar talep etti.

Yolcu başına 150 TL isteyen sürücü daha sonra 100 TL talep etti.

"Taksi fiyatları karaborsa"

Bunun üzerine yolcular tepki gösterince, sürücü “Bu saatte taksi fiyatları karaborsa. Zaten isteseniz de bu fiyattan aşağıya götürmezler.” ifadelerini kullandı.

Ardından yolcular yarı yolda araçtan inmek zorunda kaldı.

Taksi sürücüsü ile yolcular arasında yaşananlar, arka koltukta oturan yolcular tarafından saniye saniye kaydedildi.