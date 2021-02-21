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    İstanbul’da taksiciye 'yolu uzattın' tokadı

    İstanbul Havalimanı’ndan taksiye binen eşinin sürücü tarafından yol uzatılarak dolaştırıldığını iddia eden şahıs, taksiciye saldırdı.
    • İHA
    • 21.02.2021 - 11:15
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    İstanbul’da taksiciye 'yolu uzattın' tokadı

    İstanbul Havalimanı’nda uçaktan inen bir kadın dışarıdaki taksiye bindi. Bir süre sonra kadının aradığı eşi, cep telefonunu şoföre vermesini istedi.

    Şahıs taksiciye eşini havalimanının hemen dışındaki akaryakıt istasyonuna getirmesini söyledi ve kendisine indi-bindi ücreti yerine 50 lira vereceğini söyledi.

    DOLAŞTIRDI İDDİASI

    Bu konuşmanın ardından taksici, iddiaya göre kadını Eyüpsultan İşıklar köyü-Odayeri istikametinde bir süre dolaştırdıktan sonra akaryakıt istasyonuna götürdü.

    İstanbul’da taksiciye yolu uzattın tokadı #1

    KÜFREDİP TOKAT ATTI

    Dakikalarca eşini beklemesi nedeniyle çılgına dönen şahıs, taksiciye hakaret ve küfretmeye başladı. Sinirlerine hakim olamayan şahıs taksiciye tokatla saldırdı.

    Tehditler savuran şahıs, ardından eşini de alarak kayıplara karıştı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İstanbul’da taksiciye yolu uzattın tokadı #2

    İstanbul’da taksiciye yolu uzattın tokadı #3

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