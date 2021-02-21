İstanbul’da taksiciye 'yolu uzattın' tokadı

İstanbul Havalimanı’ndan taksiye binen eşinin sürücü tarafından yol uzatılarak dolaştırıldığını iddia eden şahıs, taksiciye saldırdı.

İstanbul Havalimanı’nda uçaktan inen bir kadın dışarıdaki taksiye bindi. Bir süre sonra kadının aradığı eşi, cep telefonunu şoföre vermesini istedi.

Şahıs taksiciye eşini havalimanının hemen dışındaki akaryakıt istasyonuna getirmesini söyledi ve kendisine indi-bindi ücreti yerine 50 lira vereceğini söyledi.

DOLAŞTIRDI İDDİASI

Bu konuşmanın ardından taksici, iddiaya göre kadını Eyüpsultan İşıklar köyü-Odayeri istikametinde bir süre dolaştırdıktan sonra akaryakıt istasyonuna götürdü.

KÜFREDİP TOKAT ATTI

Dakikalarca eşini beklemesi nedeniyle çılgına dönen şahıs, taksiciye hakaret ve küfretmeye başladı. Sinirlerine hakim olamayan şahıs taksiciye tokatla saldırdı.

Tehditler savuran şahıs, ardından eşini de alarak kayıplara karıştı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.