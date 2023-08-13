İstanbul'da taksiden fark ettiği telefonu alıp yoluna devam etti Taksi ile sokaktan geçen bir kadın, o anda binadan çıkan kadının düşürdüğü telefonu fark ederek aracı durdurup telefonu çaldı. Hırsızlık yapan kadın aynı araçla sokaktan uzaklaşırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Hırsızlık olayları her geçen gün farklı hikayelerle gündeme geliyor... Yaşanan olayların boyutu artarken güvenlik kamerasıyla kayıt altına alınan bir görüntü hayrete düşürdü. İstanbul'un Esenler ilçesinde 8 Ağustos Salı günü saat 16.45 sıralarında S.K. isimli kadın apartmandan çıktığı esnada telefonunu yere düşürdü. Taksiden telefonu gördü S.K. yere düşen telefonunu fark etmeden yoluna devan ederken, o esnada taksiyle sokaktan geçen başka bir kadın telefonu fark etti. Taksiden inen kadın telefonu aldıktan sonra yine aynı taksiye binerek yoluna devam etti. Telefonu çalıp devam etti Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde S.K'nın telefonu yere düşürdükten sonra yoluna devam ettiği, taksiden inen kadının da telefonu alıp taksiye bindiği görülüyor.