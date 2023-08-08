İstanbul'da taksilere denetim: Neden ceza aldığımı anlamadım Sivil trafik polisleri yolcu seçen ve kurallara uymayan sürücülere yapılan denetimlerde markette çalışmayı bırakarak taksicilik yapan bir sürücü takıldığı ilk denetimde ceza yedi. Öte yandan bir taksi şoförü neden ceza yediğini bilmediğini ifade etti.

İHA

İstanbullunun ulaşım sıkıntısı bitmiyor...

Bunun önüne geçmek isteyen güvenlik güçleri denetimi sıklaştırdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri taksiler üzerindeki denetimlerini sürdürdü.

Sivil trafik polisleri uygulama noktasının 200 metre gerisinde taksileri durdurarak binmek istedi.

Taksicilere ceza yağdı

Polisleri aracına almayan taksi sürücüleri, Eminönü İskelesi önündeki denetim noktasına çekildi.

Yolcu seçen, taksimetre açmayan ve diğer kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı.

Korsan taksiciye 20 bin 342 lira ceza kesildi

Denetimde yolcu seçen 4 taksi sürücüsüne 4 bin 64 lira, taksimetre açmayan 2 sürücüye bin 979 lira ve korsan taksicilik yapan bir kişiye 20 bin 342 lira ceza kesildi.

Yolcu seçen taksi sürücülerin aracı 10 günlüğüne bağlanırken korsan taksicinin aracı 60 gün trafikten men edildi.

Sürücülere toplamda 40 bin 556 lira cezai işlem uygulandı.

“Ben zaten bırakacağım bu işi”

Sivil trafik polislerini aracına almayan taksi şoförü Nedim Keklik, "Ben yolcu almaya gidiyordum. Benim kendi yolcum var. Onunla telefonlaşıyoruz. Durdum. Bana nereye gittiğimi sordu. Yolcu almaya gittiğimi söyledim. Fiyat konuşmadım. Öyle bir şey yapmam. Ben zaten bırakacağım bu işi. Bu iş, iş değil. Başlamam bile hataydı. Markette çalışıyordum." dedi.

"Neden ceza yediğimi bilmiyorum"

Yolcu seçtiğini için cezai işlem uygulanan Ahmet Tuncay, "Ben uygulamadan müşteriye gidiyordum. Uygulama olduğunu söyledim. Neden ceza yediğimi bilmiyorum. Ben sivil polis olduğunun farkındayım. Kendisine uygulamaya gittiğimi gösterdim. Bazen yolcular rotadan erken yer oluyor." diye konuştu.

“Taksim istikametine gitse alacaktım”

Polis memurunu Taksim’e gitmediği için aracına almayan bir taksi şoförü, "Bizim durağımız var. Orada rezerveli müşterilerimiz var. Müşteri el uzattı. Taksime gittiğimi söyledim. 16.00’da rezerveli müşterim var. Yolcuyu almadığımdan dolayı işlem yapılıyor.

Trafik duruyordu. Arabamı sağa çekmedim. Taksim istikametine gitse alacaktım. Taksim meydana bırakıp durağa gidecektim. Bu yolcu seçmek değil ki. Esnaf gibi çalışana böyle yapıyorlar. Adamlar 300-500 liraya kafa koparıyorlar. Onlara bir şey demiyorsunuz." dedi.