İstanbul'da taksilere denetim: Sürücülere ceza yağdı Taksicilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 5 taksi şoförüne toplam 9 bin 436 lira para cezası kesildi.

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DHA

Güvenlik güçleri, yurt genelinde ticari taksilere yönelik denetimlerini hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda kurallara uymayan sürücüler, ekiplerin uygulamalarına takılmayı sürdürüyor.

Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde taksilere yönelik denetim yaptı.

Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve şoförlerin ehliyetleri kontrol edildi.

Taksi sürücülerine ceza yağdı

Denetimde taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller de yapıldı.

3 taksi şoförüne kemer takmadığı için 436'şar liradan bin 308 lira, 2 taksi şoförüne de belediye ruhsat tarihinin geçmesinden dolayı 8 bin 128 lira ceza yazıldı.

Ruhsat tarihi dolan iki taksi ise belediye tarafından otoparka çekildi.

5 taksi şoförüne para cezası

Denetimlerde 5 taksi şoförüne toplam 9 bin 436 lira para cezası uygulandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)