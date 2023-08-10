İstanbul'da taksimetre açmayan taksici kendini uyaran adamı dövdü Aldığı yolcuyu taksimetre açmadan yolcu götürmek isteyen ve bu konuda müşteriyle pazarlık yapan taksi şoförü, kendisini uyaran kişiyle kavga ettiği anlar kameralarla kaydedildi.

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DHA

İstanbullunun ulaşımda yaşadığı sorunlar dağ gibi büyüyor.

Yaşanan sıkıntılar her geçen gün artarken taksi şoförleri kentte vatandaşı canından bezdirdi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir yeni olay yaşandı.

Uyaran vatandaşa sinirlendi

Kadıköy’den İstanbul Havalimanı’na gitmek isteyen yolcuyu taksimetre açmadan 900 TL’ye götürmek isteyen taksi şoförünü bir başka vatandaş, İstanbul Havalimanı’nın 900 TL tutmayacağını söyleyerek uyardı.

Bu sırada taksi şoförü ile kendisini uyaran kişi arasında tartışma çıktı.

Yaşlı adamın üzerine yürüdü

Tartışma sırasında engelli olduğu iddia edilen yaşlı bir kişi, taksi şoförü ile tartışan kişiye tepki gösterdi.

Bunun üzerine taksi şoförü ile tartışan kişi, yaşlı adamın üzerine yürüdü.

Bu durumu gören taksi şoförü de, daha önce kendisini uyaran sonra da yaşlı adamın üzerine yürüyen kişiyle kavgaya tutuştu.

O anlar kaydedildi

Vatandaşların araya girip ayırmaya çalıştığı kavga cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.