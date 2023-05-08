İstanbul’da taksimetreyi açmayan sürücüye ceza Galata Kulesi'nden Küçükçekmece'ye ardından yeniden Galata Kulesi'ne taksiyle yolculuk eden yabancı uyruklu kişilerden taksimetreyi açmadan 2 bin 750 lira ücret talep eden taksici, yakayı ele verdi. Taksiciye 4 bin 64 lira ceza kesildi, yolcu taşıdığı o aracı da bağlandı.

İHA

Almanya'da yaşayan ve Polonya uyruklu olduğu öğrenilen turist ile arkadaşları, Galata Kulesi'nin bulunduğu noktadan Salih E. isimli şoförün idaresindeki taksiye binip Küçükçekmece'ye gitti, ardından aynı taksi ile Galata'ya geldi.

2 bin 750 lira istedi

İddiaya göre, yolculuk sırasında taksi şoförü Salih E., taksimetreyi açmadı ve onlardan 2 bin 750 lira tutarında bir ücret talep etti.

Turist ve arkadaşları, ücretin çok yüksek olduğunu belirterek, ödemek istemedi.

1000 liraya düştü, kayboldu

Taksi şoförü ise 2 bin 750 lira olarak söylediği ücreti ‘bin liraya' kadar düşürdü ve bu ücreti alıp, turistleri indirdikten sonra ortadan kayboldu.

Yolcular, 6 Mayıs Cumartesi günü başlarından geçeni, Taksim Meydanı'nda bulunan turizm polisine şikayet etti.

Yakalandı

Polis, durumu trafik ekiplerine bildirince de İstanbul Emniyeti’ne bağlı trafik ekipleri, taksiyi Taksim'de bulunan bir otelin önünde yakaladı.

Trafik ekiplerine dil döken taksi şoförü, suçlamaları reddetse de cezadan kurtulamadı.

Cezasını aldı

Taksi şoförüne 4 bin 64 lira para cezası kesilirken, sürücünün taksi işletme ruhsatı ve şoför kartı da iptal edildi.

Olay yerine gelen trafik çekicisi ile bağlanan taksi, yediemin otoparkına götürüldü.