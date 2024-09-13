İHA
İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir eğlence mekanında tanışan bir grup kadın, mekandan birlikte çıkmaya karar verdi.
Mekanın önüne gelen bir taksiye binen kadınlar arasında tartışma çıktı.
E-5 ÜZERİNDE KAVGA ETTİLER
Yaşanan tartışma kısa sürede büyürken kadınlar, aracı E-5 karayolunda durdurarak kavga etmeye başladı.
O ANLAR KAMERADA
Saç başa birbirine giren kadınları ise yine taksideki arkadaşları ayırırken yaşanan o anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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