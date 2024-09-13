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İstanbul'da taksiyi durdurup E-5'in ortasında kavga ettiler

İstanbul'da taksiyi durdurup E-5'in ortasında kavga ettiler Avcılar'da bir eğlence mekanından çıkarak aynı taksiye binen kadınlar arasında çıkan tartışmada taraflar taksiyi durdurup E-5 kara yolunun ortasında saç başa kavga etti. O anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.