İHA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir eğlence mekanında tanışan bir grup kadın, mekandan birlikte çıkmaya karar verdi.

Mekanın önüne gelen bir taksiye binen kadınlar arasında tartışma çıktı.

E-5 ÜZERİNDE KAVGA ETTİLER

Yaşanan tartışma kısa sürede büyürken kadınlar, aracı E-5 karayolunda durdurarak kavga etmeye başladı.

O ANLAR KAMERADA

Saç başa birbirine giren kadınları ise yine taksideki arkadaşları ayırırken yaşanan o anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Editör