İstanbul'da tamir etmek için girdiği tırın altında can verdi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde aracını tamir etmek isteyen şoför, dikkatsizliğinin kurbanı oldu.
Tayakadın Mahallesi'nde seyir Metin Yavuz'un kullandığı tır, aniden arızalandı.
EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTUNCA TIRIN ALTINDA KALDI
Yavuz, dorsenin altına girerek arızayı tespit etmek istedi.
El freninin çekili olmadığı tırın hareket etmesiyle Yavuz aracın altında kaldı.
Çevredekilerin elleriyle durdurmaya çalıştığı tırı, şoför koltuğuna geçen bir vatandaş el frenini çekerek durdurdu.
CANSIZ BEDENİ METRELERCE SÜRÜKLENDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı tır şoförünü hastaneye kaldırdı.
Metrelerce sürüklenen Metin Yavuz, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından jandarma ekipleri incelemelerde bulundu.
FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Metin Yavuz’un hayatını kaybettiği kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, Metin Yavuz’un arızalanan tırı bir süre kontrol ettiği, daha sonra dorsenin altına girdiği görülüyor.
Bir anda hareket eden tırı, çevredekilerin elleriyle durdurmaya çalıştıkları ancak başarılı olamadıkları da kaydediliyor.
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