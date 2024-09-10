İstanbul'da tamir etmek için girdiği tırın altında can verdi Arnavutköy'de arızalanan tırını tamir etmek için dorsenin altına giren Metin Yavuz'un, el frenini çekmeyi unuttuğu tırın hareket etmesiyle can verdiği anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde aracını tamir etmek isteyen şoför, dikkatsizliğinin kurbanı oldu.

Tayakadın Mahallesi'nde seyir Metin Yavuz'un kullandığı tır, aniden arızalandı.

EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTUNCA TIRIN ALTINDA KALDI

Yavuz, dorsenin altına girerek arızayı tespit etmek istedi.

El freninin çekili olmadığı tırın hareket etmesiyle Yavuz aracın altında kaldı.

Çevredekilerin elleriyle durdurmaya çalıştığı tırı, şoför koltuğuna geçen bir vatandaş el frenini çekerek durdurdu.

CANSIZ BEDENİ METRELERCE SÜRÜKLENDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı tır şoförünü hastaneye kaldırdı.

Metrelerce sürüklenen Metin Yavuz, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından jandarma ekipleri incelemelerde bulundu.

FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Metin Yavuz’un hayatını kaybettiği kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, Metin Yavuz’un arızalanan tırı bir süre kontrol ettiği, daha sonra dorsenin altına girdiği görülüyor.

Bir anda hareket eden tırı, çevredekilerin elleriyle durdurmaya çalıştıkları ancak başarılı olamadıkları da kaydediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)