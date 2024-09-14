İstanbul'da tapu dairesinde dublörlü satış oyunu İstanbul'da sahte kimlikli dublör kullanarak tapu dairesinde başkasına ait arsanın satışını yapmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.

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İHA

İzmir'de oturan ve Başakşehir, Güvercintepe bölgesinde tapulu arsası bulunan iş insanı A.D., 10 Eylül Salı günü tapu dairesine başvurarak arsasını satmak istediğini söyledi.

Alıcıyla birlikte tapu dairesine gelen sözde A.D. işlemlerin ardından satış için imza attı. Ancak tapu dairesi yetkilileri A.D.'nin imzasının eski imzasına benzemediğini fark edince polise haber verdi.

DUBLÖRLE DOLANDIRICILIK...

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, A.D. olduğunu söyleyerek satış için imza atan kişinin gerçek kimliğinin Muharrem Ç.(50) olduğunu belirledi. Bu gelişme üzerine Muharrem Ç. ve yanında bulunan suç ortağı Ali G.(41) gözaltına alındı.

SAHTE KİMLİKLE BANKA HESABI AÇTILAR

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin, tapu sahibi A.D. adına sahte kimlikle bir banka hesabı açtıkları ve arsanın bedeli olan 1.500 000 TL'nin bu hesaba gönderilmesini sağladıkları belirlendi.

MÜLK SAHİBİNİN HABERİ OLMADAN SATIŞ YAPMAYA ÇALIŞTILAR

Şüphelilerin kimlik ve tapu bilgilerine ulaştıkları A.D. adına sahte kimlik çıkardıkları, arsası için ilan vererek onun haberi olmadan satışını yapmaya çalıştıkları belirlendi. Şüphelilerden Muharrem Ç.'nin daha önceden 6, Ali G.'nin ise bir suç kaydı olduğu tespit edildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)