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    İstanbul'da taranan otomobilin arkasından suç örgütleri çıktı

    Eyüpsultan’da bir otomobilin kurşunlanmasından sonra başlatılan soruşturma kapsamında, olayın uyuşturucu ticareti yapan iki grup arasındaki husumet nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı.
    • 30.12.2022 - 16:57
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    İstanbul'da taranan otomobilin arkasından suç örgütleri çıktı

    İstanbul Kağıthane'deki Nurtepe'de 19 Aralık'ta 2 kafeye silahlı saldırı düzenlendi.

    Aynı gece Eyüpsultan'da da bir aracın taranmadı ve otomobildeki Mehmet Emin Kalkan vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti.

    Bunun üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda silahlı çatışmaların uyuşturucu satışı nedeniyle aralarında husumet bulunan Anurcular ve Gündoğmuş şebekeleri arasında yaşandığı tespit edildi.

    Birbirlerinden destek alıp diğer gruba saldırı düzenlediler

    İddiaya göre Gündoğmuş şebekesi, yaşanan saldırı sonrasında, Barış Boyun grubu altında faaliyet gösteren Daltonlar grubuyla görüşerek destek aldı. Gündoğmuş ve Daltonlar suç örgütü üyeleri, 25 Aralık'ta Kağıthane'de karşı grup üyelerine silahlı saldırı düzenledi.

    Yaşanan çatışmada, kurşunları yanlışlıkla Kuran kursu hocası Ramazan Arslan'a isabet etti. Olayla hiçbir ilgisi olmayan Arslan hayatını kaybetti. Çalışmalarına devam eden ekipler, Ramazan Arslan'ın vücuduna isabet eden kurşunların da aynı şebeke üyelerinin silahından çıktığını belirledi.

    25 kişi gözaltında

    Bunun üzerine polis, şebeke üyelerinin adreslerini tespit ederek, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda AK-47 marka uzun namlulu tüfek, 10 ruhsatsız tabanca, farklı ebatlarda 163 adet fişek, yaklaşık 1 kilo eroin maddesi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

    DHA'nın aktardığına göre gözaltına alınan şüphelilerin bir kısmı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken geri kalanının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    İstanbul da taranan otomobilin arkasından suç örgütleri çıktı #1

    İstanbul da taranan otomobilin arkasından suç örgütleri çıktı #2

    İstanbul da taranan otomobilin arkasından suç örgütleri çıktı #3

    İstanbul da taranan otomobilin arkasından suç örgütleri çıktı #4


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