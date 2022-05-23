İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 12 bin 267 eser ele geçirildi

Polis ekiplerinin uzun süreli çalışmaları sonucu tarihi eser kaçıkçılığı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 bin 267 eser ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, ihbar sonucu tarihi eser kaçakçılığı yapanlara karşı harekete geçti.

Operasyonda, 5 Mayıs ile 16 Mayıs tarihleri arasında Sancaktepe, Beyoğlu, Bayrampaşa, Esenler ve Pendik'te çok sayıda adrese baskın yapıldı.

7 şüpheli gözaltına alındı

Tarihi eserleri kaçak define kazılarıyla buldukları tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Birçok döneme ait eser bulundu

Kaçak define kazılarında bulunduğu tespit edilen, Helenistik, geç Roma, erken Bizans ve Osmanlı dönemine ait 10 bin 220 adet sikke ile Roma imparatorluğu, Hellenistik, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait 2 bin 47 adet obje ele geçirildi.

DHA'nın haberine göre, 12 bin 267 adet eser incelenmek üzere müze müdürlüğüne teslim edildi.



