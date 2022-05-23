Petrol
110.69
0.64%
Euro
17.0275
1.35%
Dolar
15.94
0.42%
Altın
953.42
1.15%
Borsa
2391
0.78%
Bitcoin
485.659
2.12%
BTXN Coin
13.58
1.79%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 12 bin 267 eser ele geçirildi

    Polis ekiplerinin uzun süreli çalışmaları sonucu tarihi eser kaçıkçılığı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 bin 267 eser ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı
    • 23.05.2022 - 11:10
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 11:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 12 bin 267 eser ele geçirildi

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, ihbar sonucu tarihi eser kaçakçılığı yapanlara karşı harekete geçti.

    Operasyonda, 5 Mayıs ile 16 Mayıs tarihleri arasında Sancaktepe, Beyoğlu, Bayrampaşa, Esenler ve Pendik'te çok sayıda adrese baskın yapıldı.

    7 şüpheli gözaltına alındı

    Tarihi eserleri kaçak define kazılarıyla buldukları tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

    Birçok döneme ait eser bulundu

    Kaçak define kazılarında bulunduğu tespit edilen, Helenistik, geç Roma, erken Bizans ve Osmanlı dönemine ait 10 bin 220 adet sikke ile Roma imparatorluğu, Hellenistik, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait 2 bin 47 adet obje ele geçirildi.

    DHA'nın haberine göre, 12 bin 267 adet eser incelenmek üzere müze müdürlüğüne teslim edildi.

    İstanbul da tarihi eser operasyonu: 12 bin 267 eser ele geçirildi #1

    İstanbul da tarihi eser operasyonu: 12 bin 267 eser ele geçirildi #2

    İstanbul da tarihi eser operasyonu: 12 bin 267 eser ele geçirildi #3

    İstanbul da tarihi eser operasyonu: 12 bin 267 eser ele geçirildi #4

    İstanbul da tarihi eser operasyonu: 12 bin 267 eser ele geçirildi #5

    İstanbul da tarihi eser operasyonu: 12 bin 267 eser ele geçirildi #6


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Jolly Tur 23 Mayıs
    Advertorial Mobil

    Jolly Tur 23 Mayıs

    İzmit Körfezi'nde 'Pusula denizanası' paniği
    İç Haber

    İzmit Körfezi'nde "Pusula denizanası" paniği

    Görüş Bildir