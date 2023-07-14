İstanbul'da tarihi eser operasyonu
DHA

İstanbul Emniyeti Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi kaçakçılarına yönelik yürüttükleri çalışmalarda, ülkedeki tarihi eserleri el altından satmaya çalışan şüphelilere yönelik düzenledi.

Son 1 ay içerisinde Esenler, Esenyurt, Sancaktepe, Bağcılar, Sultangazi, Fatih, Kartal ve Ümraniye'de tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

Hz. İsa ve Hz. Meryem figürleri bulunan İncil ve İbranice yazılar olan Tevrat da bulundu

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda Yunan, Roma, Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine ait olduğu düşünülen farklı ebat ve boylarda 4 bin 233 adet gümüş ve bronz sikke, ok ucu, 2. 15. ve 16. yüzyıllara ait olduğu düşünülen Hristiyanlık ve Musevilik dinlerine ait, Hz. İsa ve Hz. Meryem figürlü İncil ve İbranice yazılar bulunan Tevrat, Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemlerine ait olduğu düşünülen kaftanlar, subay kılıçları, sedef işlemeli tabanca ve kılıçlar ele geçirildi.

İstanbul'da tarihi eser operasyonu

5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında, '2863 kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul'da tarihi eser operasyonu
İstanbul'da tarihi eser operasyonu