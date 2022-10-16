Megakentin ilçelerinde yaşanan kavgalar çevredekiler tarafından kayıt altına alındı. İşte 3 ilçede kameralara yansıyan kavgalar...

Trafik, komşu, esnaf kavgaları...

Basit nedenlerle başlayan tartışmalar, tansiyonun yükselmesiyle kavgaya dönüşüyor.

Öyle ki kavgalarda artık yumruk ve tekmeler değil sopalar, baltalar, silahlar konuşuyor.

Şiddetli kavgalar ise çevredeki güvenlik kameraları ya da vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyor.

Bu kez görüntülerin adresi İstanbul...

Tekme ve yumruklu kavga

Sultangazi ilçesinde karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Öfkeli grup daha sonra tekmeli ve yumruku kavgaya tutuştu. Bu sırada iki kişi feci şekilde darbedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kavgaya karışan tarafları gözaltına alarak, polis merkezi amirliğine götürdü.

DHA'nın aktarımına göre; tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Komşuların park kavgası

Sultangazi'nin Esentepe Mahallesi'nde ise komşular arasında park nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların anlaşamaması olayı kavgaya çevirdi.

Kameraya yansıyan olayda bir kişinin 'silahımı getirin' dediği duyuldu.

Pazar esnafı ve bir grup arasında kavga çıktı

Sultangazi'nin Cebeci Mahallesi'nde kurulan semt pazarında da benzer görüntüler ortaya çıktı.

Pazarcı esnafı ile bir grup genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga yaşandı. Kavga sırasında pazarcı esnafının kavga ettikleri kişilere saldırdıkları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da tartışmadan kavgaya dönen kavgalar kamerada VİDEO



Yol verme kavgası

Bir görüntü de Esenyurt'tan...

Taksi şoförü ile kapalı kasa minibüs sürücüsü arasında 'yol verme' tartışması yaşandı.

Tartışma sırasında minibüsten inen sürücü, taksi şoförüne yumruk atarak darbetti. Daha sonra ise taksinin arka kaputunu yumrukladı. Başka bir sürücünün araya girmesiyle olay büyümeden sonlandırıldı.

Sürücü ve kağıt toplayıcısı kavgası

Bayrampaşa'da ise bir sürücü ile kağıt toplayıcısı arasında tartışma yaşandı.

Aracından inen sürücü, kağıt toplayıcısı ile sözlü tartışmaya devam etti.

Sürücü, tartıştığı kişiye tokat attıktan sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

















