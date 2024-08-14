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İstanbul'da tartıştığı eşini sokakta bıçakladı, linçten polis kurtardı

İstanbul'da tartıştığı eşini sokakta bıçakladı, linçten polis kurtardı İstanbul Küçükçekmece'de, bir kadın eşi tarafından kaldırımda bıçaklandı. Durumu ağır kadın hastaneye kaldırılırken, kadının yakınları tarafından linç edilmek istenen şüpheliyi polis gözaltına aldı.