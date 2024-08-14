İstanbul'da tartıştığı eşini sokakta bıçakladı, linçten polis kurtardı

İHA
İstanbul'da saat 21.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde, eşiyle kaldırımda tartışan erkek şahıs, yanındaki bıçakla kadını yaraladı.
EŞİNİ BIÇAKLADI: GÖZALTINA ALINDI
Ağır yaralanan kadın kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
KADININ DURUMU AĞIR
Kanlar içinde kaldırımda yatan kadın ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde bıçaklanan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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