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İstanbul'da tartıştığı İETT şoförünü takip edip ateş açtı

İstanbul'da tartıştığı İETT şoförünü takip edip ateş açtı Tartıştığı otobüs şoförünü başka bir otobüse binerek takip eden ve aracın perona gelmesiyle birlikte kavga ettiği şoförü bulan şahıs ateş açarken sürücü kasığından, kalçasından ve dizlerinden yaralandı. O anlar araç kamerasına yansıdı.