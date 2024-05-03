İstanbul'da otobüse alınmayan şahıs, peronda panik anlara neden oldu.
Ümraniye ilçesinde dün saat 17.00 sıralarında, Kadıköy-Ümraniye hattında sefer yapan 14B numaralı İETT otobüsü şoförü Emircan Gülce ile D. C. isimli bir yolcu arasında tartışma çıktı.
Otobüsle takip etti
Araca alınmayan D.C., arkadan gelen aynı yöne giden başka bir İETT otobüsüne bindi.
Perona gelen D.C., tartıştığı İETT şoförünü buldu. Peronda kısa tartışmanın ardından D.C., silahıyla sürücüye doğru koştu.
Şoför yaralandı
Emircan Gülce kapıyı kapatmasına rağmen kolunu içeriye sokan saldırgan, peş peşe ateş etti. Sürücü kasığından, kalçasından ve dizlerinden yaralandı.
Defalarca ateş edip kaçtı
Kapının kapanmasıyla kolu sıkışan saldırgana çevredekiler de müdahale etti. Sürücünün kapıyı açmasıyla kolunu kurtaran saldırgan kaçtı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan otobüs şoförünü hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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