İstanbul'da tartıştığı komşusunu aracıyla ezmeye çalıştı: O anlar kamerada Sabah işe gitmek için evden çıkan Cüneyt Bülent Kol, otomobilinin arkasında komşusunun kamyonetini gördü. Kol, komşusu Şahin Dalkıran'dan kamyoneti çekmesini isterken aralarında tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Dalkıran kamyonetiyle arka sokaktan dönüp gelerek Kol'u ezmeye çalıştı.

DHA

İstanbul'da cuma günü sabah 07.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde Cüneyt Bülent Kol, sabah işe gitmek için evinden çıktığında komşusu Şahin Dalkıran'ın kamyonetini kendi otomobilinin arkasında gördü.

Komşusunun zilini çalarak aracı çekmesini isteyen Kol ile Dalkıran arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Dalkıran kamyonetini çektikten sonra sokağa gelerek kamyonetiyle Kol'u ezmeye kalktı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin kapısı kırılırken, Kol'un da vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldi.

"Park meselesi yüzünden tartışma çıktı, sonra kamyonetini üzerime sürdü"

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Kol'un hayati tehlikesi bulunmazken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Olayla ilgili konuşan Cüneyt Bülent Kol, "Park meselesi yüzünden tartışma çıktı. Daha sonrasında kamyonetini üzerime sürdü. Kaburgalarım da kırıklar var. Ağrılarım da var. Şikayetçi oldum" dedi.

"Babasıyla tartışırken kamyonetiyle geri dönüp hem babasına hem de benim çocuğuma çarpıyor"

Baba Kasım Kol, "Sabah işe gitmek istediğinde arabasının arkasında komşusunun kamyonetini görüyor. Kamyonetini kaldırmasını istiyor. Sonra aralarında tartışma çıkıyor. Daha sonra babası da geliyor. Babasıyla tartışırken kamyonetiyle geri dönüp hem babasına hem de benim çocuğuma çarpıyor. Çocuğumun vücudunda kırıklar var. Birkaç gün içerisinde taburcu olup tedavisine evde devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"7 tane kemiği kırık"

Oğlunu öldürmeye teşebbüs edildiği söyleyen anne Gönül Kol, "Benim oğlumun üzerine sürerek öldürmeye teşebbüs ediyor. Biz evin içindeydik, sesleri duyup dışarı çıkınca oğlumu yerde yatarken gördüm. 7 tane kemiği kırık. Biz bunlardan korkuyoruz. Bunlar bize düşman bundan sonra. Bunlarla savaşacak mıyız? Bunun önlemi alınması lazım. İçeri alıyorlar sonra geri salıyorlar. Şikayetçi olduk. Yakalanmasını istiyoruz. 3 ay iş göremez raporu aldı, hastane masrafları, aracı hasarlı ve telefonu kırıldı. Bu adalet mi? Biz adalet istiyoruz" dedi.