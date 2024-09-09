İstanbul'da tartıştığı sevgilisini otel odasında darbederek öldürdü Beyoğlu'nda iddiaya göre, bir kişi yabancı uyruklu sevgilisini çıkan tartışmada darbederek ağır şekilde yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli otel görevlisi tarafından yakalandı.

İHA

İstanbul'da akıllara durgunluk veren cinayet..

Saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi’nde bulunan bir otelin 1’inci katında meydana gelen olayda Maıa A. ve Mehmet E. isimli iki sevgili, kaldıkları otel odasında tartışmaya başladı.

Otel görevlilerinin tüm uyarılarına rağmen tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

TEKME TOKAT DÖVEREK DARBETTİ

Edinilen bilgiye göre Mehmet E., yabancı uyruklu olan Maıa A.'yı tekme tokat darbetti. Kadın aldığı darbelerin etkisiyle yere düşerken, Mehmet E. otelden kaçarak uzaklaştı.

ŞÜPHELİYİ OTEL ÇALIŞANI YAKALADI

Otelden koşarak uzaklaşan Mehmet E.’yi gören otel çalışanı Hakan Karaçam, peşinden koşarak şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı. Bu sırada olayı öğrenen çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Maıa A.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"KANLAR İÇERİSİNDE YERDE YATIYORDU"

Olayın ardından yabancı uyruklu kadının kanlar içerisinde yerde yattığını iddia eden otel çalışanı Hakan Karaçam, şunları söyledi:

Tartışma vardı. Ben de sese gittim, çıkış saati geldi diye uyarmak için. Sonra kadının bağırışı biraz çoktu, o yüzden çıkmanız gerekiyor dedim. Adam bana 10 dakika içerisinde çıkacağım dedi. Üzerinde hiçbir şey yoktu. Ben de tamam dedim.



Aradan bir yarım saat geçti içeriden ses gelmedi. Ben de kameradan izliyordum ve adamın çıkışını gördüm. Kapının önünde yakaladım adamı. Daha sonra 112’yi aradım ambulans geldi. Ben olaydan sonra gördüm kadını, kanlar içerisinde yerde yatıyordu.

YAKALAMA ANI KAMERADA

Otel görevlisi Hakan Karaçam tarafından yakalanan şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli şahsın Karaçam tarafından yakalandığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)