İstanbul'da tartıştıkları esnafa kurşun yağdırdılar Ümraniye’de gece saatlerinde cadde üstünde hızlı şekilde ilerleyen otomobildekilerle caddeki esnaf arasında tartışma çıktı. Otomobilden çıkan magandalar 1’i ağır 2 kişiyi yaraladı.

DHA

İstanbul’da trafik magandaları yeni yılın ilk saatlerinde de rahat durmadılar.

Ümraniye'deki Site Mahallesi’nde 34 KR 6898 plakalı otomobilin cadde üzerinde hızla ilerlediğini gören Engin Boz ve Ali Boz kardeşler, otomobilde bulunan kişileri hızlı araç kullandıkları için uyardı.

Otomobilde bulunan kişiler, iki kardeşle tartışmaya başladı.

Esnafa kurşun yağdırdılar

Kısa süre sonra otomobilde bulunan kişiler, Engin ve Ali Boz kardeşlere kurşun yağdırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Engin ve Ali Boz yaralandı. Saldırıya karışan şüpheliler otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Hayati tehlikesi bulunuyor

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kurşunların hedefi olan Engin ve Ali Boz'u ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan iki kardeşten birinin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerinin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı yerde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Polis ekipleri, cadde üzerinde boş kovanları aradı.

Olay yerine tekrar geldiler

Polis ekiplerinin olay yerinde incelemeleri sürerken, iki kardeşe kurşun yağdıran kişiler olayda kullandıkları otomobille tekrar olay yerine geldi. Polis ekiplerinin fark etmesi üzerine, otomobil hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri kaçan kişileri, ekip otosu ile kovaladı.

Emniyet güçleri çalışma başlattı

Polisin takibinden kurtulan şüphelinin kullandığı otomobil, olayın olduğu yerden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta park halinde bulundu. Polis ekipleri, saldırıya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)