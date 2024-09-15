İstanbul'da taşkınlık yapan şahıslara bekçiler müdahale etti

DHA
İstanbul'da denetim için sokağa çıkan gece bekçileri ile alkollü bir grup arasında arbede çıktı.
Avcılar ilçesinin Denizköşkler Mahallesi üzerinde gece saatlerinde bir restorandan çıkan ve alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi taşkınlık yapmaya başladı.
TAŞKINLIK YAPAN GRUBA BEKÇİ MÜDAHALESİ
1'i kadın 3 kişiye bekçiler müdahale etti.
Şüphelilerden 1 kadın bekçinin kolunu tutmaya çalıştığı sırada arbede yaşandı.
O ANLARI KAYDETTİLER
Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yaşanan arbede ve bekçilerin şüphelilere müdahale ettiği anlar görülüyor. Bekçilerin müdahalesinin ardından olay yerinde bulunan polis ekipleri 1'i kadın 3 kişiyi taşkınlık yapmak ve güvenlik güçlerine mukavemette bulunmaktan gözaltına aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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