İstanbul’da tatilcilerden geriye çöp yığını kaldı Kurban Bayramı dolayısıyla bazı vatandaşlar 9 günlük iznini tatil bölgelerinde geçirirken, İstanbul’da kalanlar da mesire alanları, göl ve deniz kıyılarına akın etti. Tatilin bitince, çöp yığınları ortaya çıktı.

İHA 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi… Milyonlarca yerli ve yabancı turist, havaların ısınmasını da fırsat bilerek tatil bölgelerine gitti. Manzara yine aynı... İstanbul’da kalanlar ise bayramda mesire alanları, göl ve deniz kıyılarını tıklım tıklım doldurdu. Ancak manzara yine değişmedi. Çöplüğe çevirdiler Bayram tatilinin son bulmasının ardından Sazlıbosna Gölü ve çevresinde piknikçilerin ardında bıraktıkları kaldı. Alkol şişeleri, plastik atıklar, mangal çöpleri göl kıyısını adeta çöplüğe çevirdi.