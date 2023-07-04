İstanbul’da tatilcilerden geriye çöp yığını kaldı
İHA

9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi…

Milyonlarca yerli ve yabancı turist, havaların ısınmasını da fırsat bilerek bölgelerine gitti.

Manzara yine aynı...

İstanbul’da kalanlar ise bayramda mesire alanları, göl ve deniz kıyılarını tıklım tıklım doldurdu.

Ancak manzara yine değişmedi.

İstanbul’da tatilcilerden geriye çöp yığını kaldı

Çöplüğe çevirdiler

Bayram tatilinin son bulmasının ardından Sazlıbosna Gölü ve çevresinde piknikçilerin ardında bıraktıkları kaldı.

İstanbul’da tatilcilerden geriye çöp yığını kaldı

Alkol şişeleri, plastik atıklar, mangal çöpleri göl kıyısını adeta çöplüğe çevirdi.