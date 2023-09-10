İstanbul'da tehlikeli yolculuk! Kucağında bebeğiyle motosiklete bindi Kucağına çocukla motosikleti kullanan kişinin arkasına kasksız oturan kadının tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

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DHA

Son zamanlarda, seyir halinde olan diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı anlar kameralara yansıyor.

Hem kendi canını tehlikeye atan sürücüler bir diğer yandan da vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Yaşananlara bir yenisi daha eklendi.

Bu defa İstanbul'un Güngören ilçesinde yaşandı.

Kucağında bebeğiyle motosiklete bindi

Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde dün akşam saatlerinde seyir halindeki motosiklette, kucağında çocukla yolculuk yaptı.

Motosikleti kullanan kişinin arkasına kucağında çocukla oturan kadının önlem almadan yolculuk yaptığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Kadının kendisini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyenlere de el salladığı görülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)