İstanbul'da tekel bayiisine silahlı saldırı Büyükçekmece'de haraç alamadıkları tekel bayiisine kurşun yağdıran motosikletli iki şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı.

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DHA

Haraç çetelerinin saldırılarına her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Esnafın üstüne karabasan gibi çöken haraç çeteleri, olumsuz cevap aldıkları dükkanlara kurşun yağdırmayı sürdürüyor.

Bu kez adres İstanbul...

TEKELİ HARACA BAĞLAMAK İSTEDİLER

Büyükçekmece'nin 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan tekel bayiisine giren 2 şüpheli, dükkan sahibini haraca bağlamak istedi.

Helal kazancını haraca vermek istemeyen dükkan sahibi ise olumsuz cevap vererek şüphelileri dükkanından kovdu.

HARAÇ ALAMAYINCA KURŞUN YAĞDIRDILAR

Tekel bayiisinin sahibinden olumsuz yanıt alan motosikletli ve kasklı 2 şüpheli akşam saatlerinde tekrar dükkana geldi.

Ellerindeki silahla iş yerine defalarca ateş eden şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırı anı ise, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde motosikletli ve kasklı 2 şüphelinin tekel bayisi önünden geçerken iş yerine kurşun yağdırdıkları anlar görülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)