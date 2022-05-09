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    İstanbul'da tekerlekli sandalyeli vatandaşın zor anları

    Tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş, yanlış park edilen otomobil yüzünden zor anlar yaşadı.
    • 09.05.2022 - 11:27
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    İstanbul'da tekerlekli sandalyeli vatandaşın zor anları

    İstanbul Arnavutköy'de Necip Fazıl Caddesi üzerinde tekerlekli saldalyeli yaşlı bir vatandaş yolun karşısına geçmeye çalıştı.

    İHA'nın haberine göre; yaya geçidine yanlış park edilen otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan tekerlekli sandalyeli vatandaşa zorluk çıkardı.

    Otomobiliyle engelli yolunu kapattı

    Park halindeki aracın engelli yolunu kapatması nedeniyle yolun karşısına geçemeyen vatandaşın yaşadığı zor anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    İstanbul da tekerlekli sandalyeli vatandaşın zor anları #1

    İstanbul da tekerlekli sandalyeli vatandaşın zor anları #2


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