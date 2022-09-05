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    İstanbul’da tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgalar kamerada

    Moda’da sandalyelerin kullandığı kavgada iki grup birbirine girdi. Bir başka kavga, Kadıköy-Tavşantepe Metrosu’ndaydı. Şiddetin son karesi de Zeytinburnu’ndan geldi.
    • 05.09.2022 - 09:52
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 11:00
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    İstanbul’da tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgalar kamerada

    İstanbul’da güvenlik kameraları bu kez birbirine tekme, yumruk, sopa ve sandalyelerle girenleri kayda aldı.

    İlk görüntü Kadıköy’ün Moda sahilinden…

    Geçtiğimiz günlerde iki grup, henüz bilinmeyen bir nedenle kavgaya tutuştu.

    Sandalyeyle vurdu

    Grubun tekme ve yumruklarla saldırdığı olayda bir genç, sandalyeyle vurulması sonucu kolundan yaralandı.

    Genç grubun elinden kurtularak kendisini kayalıklara atarken, o anlar ise kameralara yansıdı.

    İstanbul’da tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgalar kamerada VİDEO

    Yolcuları rahatsız etti, dayak yedi

    Kadıköy-Tavşantepe Metrosu’nda da yolcuları rahatsız ettiği iddia edilen bir şahıs, önce uyarıldı ardından da gençler tarafından dövülerek metrodan dışarıya atıldı.

    İHA'nın haberine göre hareketli anlar kameralara yansırken, kadınlar ise ayağa kalkarak şahsa ve onu dövenlere tepki gösterdi.

    Laf atınca sokak ortasında dövüldü

    Zeytinburnu’nda ise genç bir kıza laf attığı iddia edilen bir şahıs, sopalı bir grup tarafından sokak ortasında dövüldü.

    Korku dolu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

    İstanbul’da tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgalar kamerada #1

    İstanbul’da tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgalar kamerada #2

    İstanbul’da tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgalar kamerada #3

    İstanbul’da tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgalar kamerada #4

    İstanbul’da tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgalar kamerada #5


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