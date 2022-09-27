İstanbul'da tekneden ateş eden 2 şüpheli tutuklandı

Boğaz'da tekneden etrafa kurusıkı olduğu belirtilen silahla ateş açan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Boğazı'nda bir tekneden tabancayla ateş ederken görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 2 arkadaş büyük tepki çekti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Gasp Büro Amirliği görüntülerdeki ateş eden kişi olduğu tespit edilen B.A. ile yanındaki arkadaşı F.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler, polise verdikleri ifadelerinde olayın 23 Haziran 2022 tarihinde meydana geldiğini ifade etti.

Tekne kaptanı serbest bırakıldı

Onun yanı sıra ismini hatırlamadıkları teknenin kaptanı olan 27 yaşındaki A.K.'nin kendilerine silah verdiğini, kurusıkı olduğunu bildikleri silahla deneme atışı yaptıklarını söylediler.

Bu gelişme üzerine tekne kaptanı A.K. de olayda kullanılan kurusıkı silahla birlikte gözaltına alındı. Tekne kaptanı A.K., savcılık talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

2 şüpheli tutuklandı

DHA'nın haberine göre, üniversite öğrencisi oldukları öğrenilen B.A. ile F.K. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.