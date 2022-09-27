Petrol
85.03
2.62%
Euro
17.8152
0.46%
Dolar
18.4883
0.07%
Altın
970.85
0.82%
Borsa
3266
0.17%
Bitcoin
372.642
4.91%
BTXN Coin
10.10
1.91%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C

    İstanbul'da tekneden ateş eden 2 şüpheli tutuklandı

    Boğaz'da tekneden etrafa kurusıkı olduğu belirtilen silahla ateş açan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
    • 27.09.2022 - 16:58
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 17:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da tekneden ateş eden 2 şüpheli tutuklandı

    İstanbul Boğazı'nda bir tekneden tabancayla ateş ederken görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 2 arkadaş büyük tepki çekti.

    Olayla ilgili soruşturma başlatan Gasp Büro Amirliği görüntülerdeki ateş eden kişi olduğu tespit edilen B.A. ile yanındaki arkadaşı F.K. gözaltına alındı.

    Şüpheliler, polise verdikleri ifadelerinde olayın 23 Haziran 2022 tarihinde meydana geldiğini ifade etti.

    Tekne kaptanı serbest bırakıldı

    Onun yanı sıra ismini hatırlamadıkları teknenin kaptanı olan 27 yaşındaki A.K.'nin kendilerine silah verdiğini, kurusıkı olduğunu bildikleri silahla deneme atışı yaptıklarını söylediler.

    Bu gelişme üzerine tekne kaptanı A.K. de olayda kullanılan kurusıkı silahla birlikte gözaltına alındı. Tekne kaptanı A.K., savcılık talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

    2 şüpheli tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, üniversite öğrencisi oldukları öğrenilen B.A. ile F.K. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    İstanbul da tekneden ateş eden 2 şüpheli tutuklandı #1

    İstanbul da tekneden ateş eden 2 şüpheli tutuklandı #2


    Diyarbakır'da kamyon ile traktör çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı
    3. Sayfa

    Diyarbakır'da kamyon ile traktör çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Altın fiyatlarının seyrini etkileyen faktörler
    Ekonomi

    Altın fiyatlarının seyrini etkileyen faktörler

    Görüş Bildir